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Ferrol

Vegalsa transfiere ahorros por valor de 52 millones de euros a sus clientes

Fue canalizado principalmente a través del programa de fidelización Eroski Club

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
20/08/2026 11:57
Tajerta de Eroski Club
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La compañía de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, que tiene sede en A Coruña, asegura que ha transferido a sus clientes de los establecimientos Eroski y Autoservicios Familia en Galicia, Asturias y Castilla y León un volumen de 52,6 millones de euros en concepto de ahorro durante el primer semestre del año (en concreto, entre los meses de febrero a julio de 2026). Lo ha hecho a través de varias iniciativas impulsadas por la compañía.

El ahorro transferido durante este periodo fue canalizado principalmente a través de promociones y ofertas directas para todos los clientes, así como acciones personalizadas a través del programa de fidelización Eroski Club, que cuenta ya con más de 930.000 socios en Galicia, Asturias y Castilla y León a través de sus diferentes modalidades.

A esto hay que sumar los descuentos especiales que la compañía pone a disposición de distintos colectivos y familias, entre ellos los usuarios de la Tarxeta Benvida de la Xunta de Galicia, los socios de la Asociación Galega de Familias Numerosas de Galicia (Agafan) y las personas que disponen del identificativo de familia numerosa expedido por la Junta de Castilla y León. Dichos usuarios pueden disfrutar de un descuento directo del 3% en el total de su compra en el caso de la Tarxeta Benvida y de un 2,5% en el de las familias numerosas de ambas comunidades.

A estos descuentos se suman también ventajas específicas dirigidas a las personas celíacas vinculadas a la Asociación de Celíacos de Galicia (Acega), la Asociación Celíaca Principado de Asturias (Acepa) y la Asociación Celíaca de Castilla y León (Acecale), que cuentan con un descuento del 20% en más de 200 referencias sin gluten, un ahorro que se reembolsa en la tarjeta Eroski Club.

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