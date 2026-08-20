Una decena de carrozas llenarán de color la aldea de Covas por Santa Comba

Cada año se anima más gente a pasar la jornada en Covas Jorge Meis

Como manda la tradición, cada último domingo de agosto se celebrará la fiesta de Santa Comba, patrona de la parroquia ferrolana de Covas. Es ella una beata privilegiada, no solo por tener su ermita en uno de los enclaves naturales más bellos de Ferrolterra y playa propia, sino también por contar con desfile de carrozas que no tiene réplica en la comarca y posee mucha historia.

Será la del próximo día 30 la 57 edición del evento, que únicamente tuvo el parón de 2020 y 2021 a causa de la pandemia. Y es que sus orígenes hay que ir a buscarlos a mediados de la década de los sesenta aunque nadie puede precisar con exactitud cuál fue el primer año. Lo que sí consta es que, al menos, desde 1967 locales y veraneantes recorren la carretera en una suerte de carnaval de verano que gana cada vez más adeptos.

De hecho, después de pasar algunas ediciones con poca participación, desde hace varios años la AVV Santa Comba, presidida por Manuel Sendón, cuenta con el respaldo del Concello de Ferrol y la fiesta se ha convertido en multitudinaria. Este año serán una decena de grupos los que tomen la salida en el antiguo cuartelillo de Prior para ir bailando y cantando, cada uno caracterizado con su propia temática, por todo el recorrido, que llega al camping de As Cabazas y vuelve a subir para culminar en O Carteiro, ya empezando A Bailadora.

Tres días de fiesta

Será el viernes 28 de agosto cuando se dé el pistoletazo de salida a la celebración —que se despliega en el atrio de la iglesia y también en el local social—, empezando a las 18.00 horas con una fiesta de la espuma para el público infantil.

Más tarde, a las ocho, será el turno de la actuación de la rondalla Nas Ondas do Mar, siguiendo desde las 22.30 con una verbena amenizada primero por Alejandro Primoy y después por el grupo Fórmula Fun Galicia.

Al día siguiente, el sábado 28, la sesión vermú arrancará a las 14.30 con Alejandro Caribe y por la tarde serán de nuevo los niños y niñas quienes protagonicen una fiesta con hinchables y camas elásticas, a las seis. La sesión nocturna vendrá de la mano del propio Caribe y la banda Paa­dal Rock, culminando a las cuatro de la madrugada. Entremedias, sobre las 00.30, se llevará a cabo una sesión pirotécnica.

Así eran las primeras carrozas de Santa Comba Cedida

Finalmente, el domingo 30 las carrozas partirán a las 9.30 de Prior y llegarán a Beceiro sobre las 10.45, parando después en Pancho en torno a las 12.00. De ahí irán por Soagraña y prevén estar por la farmacia a las 13.30. Desde allí encararán el último tramo hasta O Carteiro, acabando el recorrido a las 14.15 y regresando “a todo filispín” para la carpa, donde se repartirán los premios.

Pero antes, a las 13.00 horas, la ermita de Santa Comba acogerá la tradicional romería y misa, la única que se celebra en todo el año en el templo, una ocasión única de viajar al pasado y recordar los tiempos de las grandes meriendas en el islote.

Después, a las 14.30, será Jorge Latino, un año más, el que se encargue de la sesión vermú larga, que dará paso a la actuación musical de finalistas de O Talentiño (17.30).

A mayores, el domingo se podrá reponer fuerzas a mediodía con la tradicional comida popular, que este año será a base de churrasco de cerdo, criollo, cachelos, pan y helado, todo a 15 euros. Hay que reservar en el ambigú o en el 610 033 127.