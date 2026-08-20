Un fin de fiesta apoteósico en Ferrol con el espectáculo de fuegos y drones

Los fuegos de San Ramón atraen cada año a cientos de personas Daniel Alexandre

Tras un mes repleto de propuestas de ocio para toda la familia, no hay broche mejor que el tradicional show de drones, que regresa con fuerza este verano como preludio a los fuegos artificiales de San Ramón.

El evento lumínico dará comienzo unos instantes antes de los fuegos, el 31 de agosto a las 22.30 horas, mientras que el espectáculo pirotécnico arrancará un cuarto de hora después.

De modo que ambas propuestas volverán a complementarse en el cielo de la ensenada de A Malata, donde cientos de personas volverán a citarse para poner así el broche a otra edición de las fiestas de verano, con un gasto similar al del año 2025 de alrededor de 120.000 euros.