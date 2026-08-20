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Ferrol

Un fin de fiesta apoteósico en Ferrol con el espectáculo de fuegos y drones

El 31 de agosto, día de San Ramón, culminarán los festejos

Redacción Ferrol
20/08/2026 21:26
Los fuegos de San Ramón atraen cada año a cientos de personas
Los fuegos de San Ramón atraen cada año a cientos de personas
Daniel Alexandre
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Tras un mes repleto de propuestas de ocio para toda la familia, no hay broche mejor que el tradicional show de drones, que regresa con fuerza este verano como preludio a los fuegos artificiales de San Ramón. 

El evento lumínico dará comienzo unos instantes antes de los fuegos, el 31 de agosto a las 22.30 horas, mientras que el espectáculo pirotécnico arrancará un cuarto de hora después. 

De modo que ambas propuestas volverán a complementarse en el cielo de la ensenada de A Malata, donde cientos de personas volverán a citarse para poner así el broche a otra edición de las fiestas de verano, con un gasto similar al del año 2025 de alrededor de 120.000 euros.

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