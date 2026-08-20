Tres grandes orquestas para coronar un programa para todos los gustos en Ferrol

Grandes orquestas como París de Noia integran la oferta festiva Cedida

Si algo define a unos festejos son sus verbenas, y también conciertos si nos referimos a las de Ferrol. Pero no hay celebraciones patronales que se precien que carezcan de la animación de las típicas orquestas, muchas de las cuales cuentan con seguidores cual legión. El programa de la urbe incluye entre sus propuestas a tres grandes de la escena verbenera como América de Vigo, La Misión y París de Noia.

Así, la primera de las formaciones, la pontevedresa América de Vigo, actuará en el barrio de Caranza el día 22 de agosto, a partir de las 00.30 horas. La agrupación celebra este año sus 50 años de historia con una puesta en escena muy especial. Esta es una de las propuestas de ocio que el Concello ha programado en otros barrios de la urbe para descentralizar la oferta festiva. La asociación de vecinos agradeció al Ayuntamiento que hubiera escogido el barrio para ubicar una de las propuestas nocturnas del las Festas de Ferrol 2026.

Las otras dos formaciones se han previsto para el final de los festejos, el día 31. Así, al caer la tarde de ese día, a las 20.30 horas, actuará en el escenario del puerto de Curuxeiras una de las agrupaciones del momento, La Misión, que concluirá su show antes del inicio del espectáculo de drones y los tradicionales fuegos artificiales.

Esta banda madrileña no deja de cosechar triunfos allá donde se desplaza desde que inició su andadura en el año 2012, bajo la dirección de Esteban Piñeiro, siendo una habitual en Galicia donde la contratan para numerosos bolos cada verano. Aunque también es muy solicitada en el resto del país por su imponente puesta en escena en uno de los escenarios más impactantes del panorama, trasladando hasta cinco tráilers por todo el país.

La orquesta París de Noia es la otra elegida para poner a todo el mundo a bailar el día de San Ramón, 31 de agosto. La mítica banda gallega regresa así a la ciudad de Ferrol otro año más donde deleitará al público con sus habituales ritmos desenfadados que combinan temas actuales y otros más clásicos, que tanto gusta a un amplio sector de la población, atrayendo tanto a gente de menor edad como a población más madura.