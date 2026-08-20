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Ferrol

Rey Varela recibe en Alcaldía al recién designado capitán marítimo de Ferrol

Redacción Ferrol
20/08/2026 17:16
Recepción del alcade al nuevo capitán marítimo César Pita
Un momento del encuentro entre el regidor y el nuevo capitán marítimo César Pita
Emilio Cortizas
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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió este jueves en Alcaldía a César Pita, el nuevo capitán marítimo de Ferrol. Este ingeniero naval y oceánico fue designado a finales de julio para sustituir en el cargo a Ángel del Real, tras iniciar su jubilación.

La Dirección General de la Marina Mercante hizo público el nombramiento hace ya un par de semanas, coincidiendo con el anuncio de la despedida de Del Real de sus atribuciones.

Pita, que tiene la especialidad en máquinas marinas, trabajó en el sector privado en empresas como Megasa, Electrorayma y la antigua Izar en Fene, y desde el año 2008 es funcionario de carrera de la Marina Mercante, con destino en las capitanías marítimas de Vilagarcía de Arousa y Ferrol, primero como inspector de seguridad marítima y, desde 2019, como coordinador de Seguridad e Inspección Marítima.

Además, el recién nombrado capitán marítimo colaboró en el desarrollo del programa de formación virtual de la Agencia Europea de Seguridad Marítima –EMSA– y como mentor en el Programa Mentoring de Excelencia del proyecto ‘Mujer e ingeniería’, de la Real Academia de la Ingeniería.

Como es costumbre, el regidor felicitó a nuevo responsable en el cargo, a quien deseó suerte y trasladó su colaboración para lo que fuera necesario.

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