El Puerto concluye su parte de la renovación del ramal de acceso al puerto interior y la vía de espera

Los operarios trabajan en finalizar la superestructura de vía Jorge Meis

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao confía en que, si no hay contratiempos, las obras de conexión ferroviaria con la dársena exterior de Caneliñas estén listas a finales de este año, alcanzándose así un hito que, sin embargo, no permitirá la puesta en servicio de la línea, pues, como se recordará, todavía se está acometiendo la renovación del tramo de titularidad del ADIF, al que aún le queda, al menos, un año para su conclusión.

Con todo, el organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal quiere tener los deberes hechos para cuando llegue ese momento y haber concluido su parte de las obras de conexión y modernización de la red en su ámbito, que incluye no solo la vía férrea desde el puerto interior –Cerramiento Norte– hasta el exterior, sino también la ejecución de una vía de espera paralela al paseo de A Malata y la renovación de toda la infraestructura que discurre por el interior del recinto portuario.

Así, en el caso de la conexión con Caneliñas, la plataforma está ejecutada en su totalidad, mientras que la superestructura de vía lo está en un 80%, según avanza el organismo. Por otro lado, se están iniciando los trabajos de ejecución del tabique de la galería de evacuación y también las instalaciones no ferroviarias.

En cuanto a la red interna y la conexión con el tramo de titularidad de ADIF –a la altura del túnel de A Malata–, dos de las tres obras que cuentan con financiación de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ya han finalizado. Se trata de la vía de espera previa a la entrada a la red interior y la renovación del ramal de acceso al Puerto desde A Malata hasta el viaducto, de unos 720 metros de longitud en total, y con un coste de unos cinco millones.

Queda por acabar –está al 70%– la renovación de la vía que discurre pegada a las naves de la calle principal del puerto, que también acomete, como las anteriores, la empresa Copasa. En principio, en 2027 estaría ya en condiciones de entrar en servicio.