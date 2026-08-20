Música urbana para público joven en las fiestas de Ferrol

El artista madrileño Unaii Cedida

Las propuestas locales y gallegas de la música más actual, desde hip hop a trap o ritmos electrónicos de Dj, se conjugan con las nacionales y de esta coctelera sale un concierto con el público joven como principal destinatario.

Habiendo pasado recientemente por el Meirasland y con muchas actuaciones en fiestas y festivales de la zona, visita Ferrol el pinchadiscos cedeirés Brunokavi DJ –Bruno Casas– garantía de buen ambiente y energía, que compartirá sobre el escenario con otros artistas gallegos como Lg1do –Saúl Rodríguez–, representante de música urbana y natural de Santa Comba –A Coruña–.

Se hizo viral con temas como ‘Darche’, combinando trap, reguetón y pop urbano con letras en gallego. X. Maseda completa la aportación gallega a este concierto desde Viveiro. Tras su disco ‘Pontes’, centrado en el rap, ha dado un giro hacia el reguetón con ‘6.a.m.ORES’, su nuevo trabajo.

El concierto del sábado 29 de agosto lleva, además, la firma de otros dos artistas de la más rabiosa actualidad, Skinyz, que se ha convertido en uno de los nombres clave del underground nacional, con más de una década de carrera, y Unaii –Unai Ledesma–. Este joven madrileño se está convirtiendo en uno de los artistas emergentes más prometedores de la música urbana actual.

La cita que se debe apuntar en el calendario para no perderse estas actuaciones de las fiestas de verano será el día 29 de agosto, a las 20.30, en la céntrica plaza de Armas.