Los nombres propios en las fiestas de verano de Ferrol: de Vanesa Martín a Leire Martínez

Vanesa Martín, en concierto Cedida

Es difícil decir quién es el plato fuerte de una programación de fiestas cuando los gustos son tan diversos y el que para uno es un ‘crack’ para otro lo bueno estará en todo lo contrario. Pero hay nombres que, gusten o no, son tan populares que todos han oído hablar de ellos y conocen sus temas.

Las fiestas de Ferrol de este verano cuentan con un buen ramillete de nombres propios que abre Vanesa Martín el día 22 de agosto –plaza de Armas, 22.00 horas–. La artista malagueña presentará temas de su último álbum ‘Casa mía’, que combinará en su actuación con los grandes éxitos que han marcado su carrera, en una mezcla en la que tiene cabida la copla, la bachata o la electrónica. Tendrá como ‘teloneros’ a la banda ferrolana Agris y su mezcla de pop, rock e indie, que actuará previamente a las 21.30 horas.

Otra de las protagonistas de las fiestas de verano será Leire Martínez –25 de agosto, 21.00 horas–. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh presenta sus ‘Historias de aquella niña’, nacidas desde su salida del grupo. En abril de 2025 publicó su primer sencillo en solitario titulado ‘Mi nombre’, que sería la antesala de este primer disco como solista. Como antesala a la actuación de la guipuzcoana, se subirá al escenario Paula Koops –21.00 horas–, que sacó a la luz en 2024 su primer proyecto discográfico, Motel. Además de su exitosa presencia en redes y plataformas, la cantante madrileña es un rostro conocido por participar en el programa ‘Tu cara me suena’.

La banda Siloé –23 de agosto, 22.00 horas– es otra de las ofertas de estas fiestas. Conocida por su mezcla de folk, pop rock y música electrónica reflejados en sus álbumes ‘Metrópolis’, ‘Santa Trinidad’ o ‘Terrorismo emocional’. Siloé es uno de los grupos que tocó en el gran encuentro de jóvenes católicos organizado por la Archidiócesis de Madrid.

La oferta de pop actual nacional se completa con Marlena y Enol. Ambos actuarán el 30 de agosto en la plaza de Armas. El primero –22.30 horas– es un dúo de indie pop y pop rock integrado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, que alcanzó un reconocimiento significativo tras su participación en el Benidorm Fest 2024. Por su parte, el asturiano Enol hará sonar en el escenario los temas de su último disco ‘Ocho estrellas’, que recorre desde el pop rock hasta el rap, en el que tan bien se encuentra el artista.

Cadena 100 vuelve a las fiestas de Ferrol trayendo a la ciudad tres figuras de distintos estilos y bagaje. De la cantautora y letrista pontevedresa Yoli Saa, pasando por los ritmos de pop, rock y reggae de Bombai, formado por Javi, Vicente y Ramón, hasta la mítica Fangoria, con la incombustible Olvido Gara –Alaska– al frente y su inseparable Nacho Canut. La cita es el 21 de agosto, a las 21.00 horas.