Los diez días de las fiestas de Ferrol: toda la programación

El cartel de las fiestas de este año es obra del artista ferrolano Andrés Gabarres Cedida

Aunque la programación de las fiestas de Ferrol enmarca todas las actividades que se desarrollan este mes de agosto, muchas de las cuales ya han tenido lugar, el programa oficial de los festejos arranca este viernes 21 con el pregón.

Este agosto ya ha pasado por la ciudad la Feria Medieval, la de la Cerveza, Equiocio, la Festa do Grumete, el Campus Chiquibasket o, este pasado fin de semana, el Nachiños Fest. Todo esto ha servido para abrir boca de cara a unas fiestas que convierten las últimas semanas de agosto en una sucesión de actividades para distintas edades.

21 de agosto

El programa oficial comienza con el pregón, que pronunciarán las artistas locales Sofía y Antía, a las 20.15 horas en la plaza de Armas. A las 21.00 horas Cadena 100 traerá al mismo escenario tres actuaciones, las de Yoli Saa, Bombai y Fangoria. Se desarrollan desde ese día las Fiestas de Caranza y el Rally de Ferrol.

22 de agosto

Habrá Fiesta de la espuma en Covas, a las 17.00 horas, y a las 21.30, en la plaza de Armas actuará Agris. A continuación, a las 22.00 horas será el concierto de Vanesa Martín. A las 00.30 en el barrio de Caranza actuará América de Vigo. Continúa el Rally de Ferrol y arranca el Pantin Classic.

23 de agosto

La Fiesta de la espuma llega este día a Viladóniga –17.00 horas–; a las 20.00 horas en la concatedral de San Xiao habrá un concierto solidario de gospel –12 euros–; y, a las 22.00 horas, estará en la plaza de Armas Siloé. En esta jornada se desarrolla, además, la tradicional Batalla de Brión.

24 de agosto

Las fiestas de Caranza y el Pantin Classis se completan en la ciudad naval con otros dos platos fuertes; el concierto de Budiño –21.00 horas– y el de De Ninghures –22.15 horas–.

25 de agosto

La plaza de Armas vuelve a ser el escenario principal con dos actuaciones esperadas, la de Paula Koops, que será a las 21.00 horas, y la de Leire Martínez, que dará comienzo a las 22.30 horas.

26 de agosto

Es el turno del concierto de Celtas Cortos, que se encuentra de gira para conmemorar sus ‘40 años contando cuentos’. La actuación de la formación vallisoletana está prevista para las 22.00 horas.

27 de agosto

El barrio de Canido celebra en esta jornada su festival Rock en Canido, con las actuaciones de Niño asqueroso, Los Deltonos, Shug R. Band y Alfredo Piedrafita. La cita será en el parque Antón Varela, a las 20.00 horas. En el centro de la ciudad, será el momento de la música de las Rondallas, que actuarán a las 19.00 horas en la plaza de Armas.

28 de agosto

La parroquia de Covas celebra estos días sus fiestas y su tradicional desfile de Carrozas. Además, en el marco de la programación es el turno del concierto de Danny Romero, José de Rico y Henry Méndez, a las 20.30 horas.

29 de agosto

Esteiro acogerá la habitual Festa infantil con múltiples atracciones e hinchables, a partir de las 17.00 horas. La plaza de Armas ofrece a las 20.30 las actuaciones de Brunokavi DJ, UNaii, Skinyz, X. Maseda y Lgido. Para completar las Carrozas de Covas, el Pantin Classic y la Festa do choco de Caranza, que se desarrollan. También este día, habrá una concentración de vehículos clásicos.

30 de agosto

Dos conciertos en la plaza de Armas son la oferta festiva de esta jornada. Se trata de las actuaciones de Enol, que será a las 21.00 horas, y Marlena, a las 22.30.

31 de agosto

La última jornada de las fiestas de verano de Ferrol es la dedicada a San Ramón. La actividad se traslada en este día y esta noche a la zona del muelle, y así habrá una actuación, a las 20.30 horas, en este escenario, de La Misión. A las 23.45 comenzarán los fuegos artificiales, pero previamente será la oportunidad de ver, un año más, el espectáculo de drones, que será a las 23.30 horas. La música volverá a poner el broche de otro, desde las 00.00 horas en el puerto de Curuxeiras, con la orquesta París de Noia.