Las tres carnes más vendidas del mercado en un verano que está siendo “muy positivo” para los placeros

Pena Fouce, este miércoles, en la carnicería de Elia y Eladio que regenta en el mercado F. C.

Las plazas de abastos de A Magdalena están siendo este verano uno de los epicentros para turistas y veraneantes, que se suman a la clientela habitual del mercado creando un ambiente mucho más concurrido del habitual. Este mismo miércoles, José Ramón Pena Fouce, al frente de la carnicería Elia y Eladio, confirmaba que “entre el 15 de julio y el 15 de agosto he vendido muchísimo, ha venido mucha gente de fuera y todavía hay bastante”.

El trasiego en su mostrador ha servido, además, para animarlo a hacer un ‘top 3’ de los productos que más ha despachado en lo que va de estío, empezando por un empate en el tercer puesto, entre el secreto de cerdo y las chuletas de ternera, que se han vendido por igual. No así el “churras­quito de toda la vida”, que se cuelga la medalla de plata.

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“La costilla, que yo la trabajo de la gama Selecta, que es mucho más jugosa, con unos criollitos y chorizos, el pack completo”, enumera el carnicero antes de desvelar la pieza que ha reinado estas semanas. “El ‘number one’ fue el chuletón de vaca, que se vendió muchísimo. Tuvimos, además, un par de ejemplares muy buenos, que llamaban la atención, y se lo llevaban tanto turistas como gente de aquí”, reconoce, mencionando también que sus hamburguesas caseras y variadas no han dejado de pedirse.

“Estas se despachan todo el año y las tengo que elaborar a diario”, indica. Constata, asimismo, que los cortes para parrilla siempre son los que más triunfan porque “todo lo que sea para echar a la barbacoa, sale muy bien”.

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A él, que está en el corredor central, la llegada del puesto de marisco de la Cetárea de Cobas le ha beneficiado porque arrastra a mucha gente y, al contrario, no ha acusado la mudanza de vuelta de las pescaderías a la nave de Ucha. “En otros pasillos quizás lo noten más, pero aquí, que la gente cruza de frente, está todo conectado. Además, les ha quedado una plaza espectacular, hagan gastromercado o no”.