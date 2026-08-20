Las plazas de Armas y España, los espacios de la urbe en los que más donaciones de sangre de producen

En las unidades móviles de la Plaza de España y la de Armas es donde más gente se anima a donar

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha vuelto a hacer un llamamiento a la ciudadanía para que donen sangre en estos días de verano. Así, solicitan especialmente la colaboración de las personas con grupos sanguíneos A Positivo, A Negativo, 0 Positivo y 0 Negativo. Las reservas de estos tipos presentan en la actualidad niveles bajos, de modo que es indispensable poder reforzar los llamamientos a la ciudadanía.

Desde ADOS recuerdan a la población que pueden participar bien a través de las unidades móviles que se desplazan a diario por localidades de las cuatro provincias gallegas o bien en los puntos permanentes. En el caso de Ferrol se sitúa en el hospital Arquitecto Marcide, donde es posible hacerlo los lunes de 15.00 a 22.00 horas; los martes, miércoles y jueves de 08.00 a 15.00 horas; y los viernes entre las 08.00 y las 22.00 horas.

Cualquier persona mayor de edad en buen estado de salud y con un peso superior a los 50 kilos puede donar sangre, como recuerdan desde ADOS.

Ferrol, ciudad solidaria

Desde el servicio autonómico se informa también que en lo que va de año y hasta el 22 de junio se realizaron la Comunidad un total de 50.093 donaciones, de las cuales 4.282 fueron de nuevos donantes. Estas cifras dan continuidad al balance de 2025, cuando se lograron en Galicia 105.337 transfusiones (99.832 de sangre y 5.505 de aféresis). Las siete principales ciudades fueron las que concentraron el 44% de las aportaciones, con un total de 45.566, lo que supone una tasa de 45 por cada mil habitantes.

Las siete principales ciudades gallegas fueron las que concentraron el grueso de las aportaciones, con un 44% del total

La ciudad de Ferrol aportó en 2025 un total de 3.338 donaciones, lo que constituye una “destacada taxa de 51 doazóns por cada 1.000 habitantes”, estando por encima de la media gallega y resultando ser la tercera ciudad de Galicia con mayor índice de donación. Desde ADOS se destaca que de todas estas aportaciones, el local permanente al donante de sangre, situado en el Marcide, registró un total de 1.036.

Ferrol realizó 3.338 donaciones en 2025, lo que supone una tasa de 51 aportaciones por cada 1.000 habitantes

También indican que para lograr un resultado tan bueno ha sido fundamental el “papel clave” que ha tenido el tejido empresarial, educativo y deportivo de la urbe. Destacan además iniciativas como las desarrolladas en Navantia, que aportó 145 donaciones; la de centros en enseñanza no universitaria como el CIFP Rodolfo Ucha (89), el CIFP Ferrolterra (85), así como el compromiso del Campus de Ferrol, que se situó como el de mayor tasa de donación de Galicia, con un índice de 77 aportaciones por cada 1.000 alumnos en la primera fase de la campaña.

La urbe sigue entre las principales de Galicia en tasa de aportaciones por cada 1.000 habitantes

A estas colaboraciones hay que añadir también la del Racing de Ferrol, que promueve anualmente este gesto solidario entre sus aficionados.

ADOS también señala que, por zonas, la participación más elevada en 2025 se ha correspondido con las campañas realizadas en las plazas de España y Armas, con 437 y 361, aportaciones, respectivamente.

Desde Sanidade se agradece el compromiso ciudadano y se informa que habrá una unidad desplazada este jueves en el municipio de San Sadurniño y, este viernes, en el de Cariño.