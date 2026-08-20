La música tradicional gallega está representada en la programación de las fiestas de Ferrol

Xosé Manuel Budiño Cedido

Hablar de música tradicional contemporánea es hablar de nombres tan reconocidos y reconocibles como el de Budiño, quien en los años noventa comenzó su carrera en solitario poniendo la gaita gallega como protagonista.

Desde entonces ha llevado el folk por todo el mundo y combinado, ya en su último disco ‘Fulgor’, la música instrumental con temas interpretados por él mismo.

La tradición de nombres como el de Xosé Manuel Budiño ha hecho que nazcan otras formaciones musicales como De Ninghures, integradas por músicos de distintas localidades, desde Carballo a Santiago de Compostela o A Fonsagrada.

La mezcla de ritmos y sonidos de raíz gallega con los de otros pueblos latinos, ibéricos o magrebís enriquecen un repertorio musical, con el que su disco 'Feir'a fue galardonado como mejor álbum en gallego en los Premios da Música Independente (MIN) y cuyos temas se podrán escuchar en unos días en la ciudad naval. Ambos estarán en las fiestas el día 24 –en la plaza de Armas, a partir de las 21.00 horas–.