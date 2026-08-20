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Ferrol

Jueves de ronda en la plaza de Armas por las fiestas de Ferrol

El tradicional festival de rondallas se celebra el día 27 en Armas

Redacción Ferrol
20/08/2026 19:33
Festival de rondallas del año pasado
Festival de rondallas del año pasado
Juan Rey-Cabarcos
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Con una fiesta de interés turístico de Galicia como son las Pepitas, los festejos más destacados del año en Ferrol, los de verano, no podían dejar a un lado a la música más característica de la tradición local, la de rondallas. Será el jueves 27 de agosto cuando, en la misma jornada en la que el rock toma Canido, la plaza de Armas suene a guitarra y bandurria. 

Un total de siete formaciones musicales se subirán al escenario como representantes de la música de rondallas, en las que las letras, con Ferrol, sus mujeres, la belleza y su canción, son protagonistas indiscutibles. 

La Rondalla Club de Campo fue fundada en 1986 y cuenta con más de 40 rondallistas entre voces e instrumentos. Só Elas se constituye oficialmente en febrero del año 2019, con voces e instrumentistas únicamente femeninas. Actualmente está formada por unas 60 componentes. 

Añoranzas nace en el barrio de Esteiro en 1944, teniendo en la actualidad unos 36 músicos en sus filas. La rondalla Sonidos del Alba se formó en 1996, siendo inicialmente una docena de jóvenes. En la actualidad está constituida por unos 42 músicos. 

La agrupación Artística Ferrolana Bohemios nació la finales de 1988, y actualmente está compuesta por unas 39 voces masculinas. Creada a finales del año 2022, la Rondalla O Son do Mar es una de las más nuevas del panorama musical ferrolana. Su director es Juan Manuel Brage Rabina, cuenta con 35 componentes. Nas ondas do mar nace en otoño de 2024 con 36 integrantes. Su director musical es José Manuel Couce Fraguela.

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