Ferrol en Común insta al Concello a dar prioridad a la elaboración de una ordenanza de caravanas
Lamentan que tras el pleno de mayo el gobierno no haya hecho nada todavía sobre el tema
Después de que en el pasado pleno del mes de mayo se aprobara, por unanimidad, crear un marco de diálogo con todas las partes para aprobar una ordenanza local que regule el estacionamiento de autocaravanas, caravanas y vehículos camperizados, Ferrol en Común lamenta que no se haya avanzado nada. Y eso pese a que, como apuntan, “o goberno local defendeu de forma vehemente” la redacción “inmediata” de ese texto.
Así, aseguran que “estando ás portas do fin do verán, queda demostrado que, unha vez máis, o Partido Popular mira para outro lado, confiando en que os problemas se solucionen por si mesmos, ou levantando cortinas de fume interminables sobre as obras que son incapaces de rematar en prazo”. También añaden que “desde inicio de mandato o goberno local non soubo conciliar as diferentes sensibilidades dos colectivos afectados”.
Lamentan desde FeC que la “ausencia e abandono” de la ordenanza en cuestión, pese a ser objetivo “a curto prazo da Axenda Urbana 2030 aprobada polo propio goberno, implicou que a única política real para restablecer a normalidade fose a colocación dunha sinalización, sen máis cobertura normativa”. También se quejan de que “tendo un texto base” como el de la Fegamp, “faise incomprensible que non houbera nin un só avance”.