El rock retumbará un año más en el barrio de Canido

Una edición anterior del festival de Canido Juan Rey-Cabarcos

El barrio de Canido es cuna de músicos y especialmente de rockeros, algunos de ellos fallecidos y que han dejado una profunda huella en toda la ciudad. Este es el caso de Toñito Pedreira, el emblemático vocalista del grupo tributo Riff-Raff, muy querido en el barrio y que nos dejó en 2019.

A raíz de esa pérdida, en el año 2022 se puso en marcha, como homenaje, el Rock en Canido, un festival, que se celebró por Os Maios, y que, al año siguiente, ya se incluyó en la programación de fiestas del verano. Desde entonces ha ido creciendo en reconocimiento y en la edición de este año, además de recordar a Toñito, por el que nació el festival, también se tendrá en la memoria a Álvaro Lamas y su steel guitar.

El músico de Canido falleció a principios de este año y desde Rock en Canido –participó en la cuarta edición junto a Pablo Leira– se indica que “permanecerá en el recuerdo de todos los ferrolanos y entendemos que de alguna forma se merece algo especial, como lo era él”. Por eso, desde la organización se hará todo lo posible para que así sea.

Con el recuerdo de ambos músicos locales, la edición de este año tiene como fecha de celebración el próximo 26 de agosto, a partir de las 20.00 en el parque que lleva el nombre de otra persona muy querida en el barrio y también músico, Antón Varela.

El programa del festival de rock pondrá sobre los escenarios a tres formaciones. Los ferrolanos Niño asqueroso siguen con su gira ‘Lume no garito’ en la que fusionan el rock urbano, punk sin filtros y grunge con una identidad de la banda –nacida en 2019– cruda y directa.

Con una trayectoria más larga, que se remonta a finales de los ochenta, Los Deltonos siguen al pie del cañón y desembarcan en Canido para esta nueva edición del festival. Junto a estas formaciones estarán los feneses Shug'R Band con su mezcla de estilos que van desde el blues y el rock al soul, funk y swing.

Cierra el cartel de este año Alfredo Piedrafita, con su proyecto musical, tras haber dejado atrás toda una carrera que lo ha llevado a acompañar como guitarrista durante treinta años a Barricada. El barrio de Canido se convierte así en una pieza clave y consolidada ya de las fiestas de verano, con esta aportación musical, que no descarta sorpresas fuera de cartel.