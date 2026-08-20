El electro latino sigue ganando seguidores y se une a los ritmos urbanos en las fiestas de Ferrol

Henry Méndez sobre el escenario Cedida

Tres referentes de la música urbana y del electro latino desembarcan en Ferrol el próximo día 28 para subirse al escenario ubicado en la plaza de Armas –20.30 horas– y apostar por llenar de ritmo, energía y espectáculo el espacio.

Serán Danny Romero, José de Rico y Henry Méndez quienes protagonizarán un concierto, como los muchos que están recorriendo las costas gallegas este verano, para bailar y revivir éxitos de un género que puso en todo lo alto uno de sus referentes, Juan Magán.

Danny Romero es uno de los más reconocidos del pop latino y el reguetón en España y es conocido por grandes éxitos como ‘Agáchate’, ‘Motívate’ o ‘Punto final’. Como cantante, compositor y productor con proyección internacional el artista ha demostrado su versatilidad moviéndose entre el electro latino, el house y los sonidos urbanos, además de haber colaborado con artistas del género de proyección internacional como Maluma, Nil Moliner o Juan Magán.

Otro de los platos fuertes de este concierto será el dominicano Henry Méndez que es, con su ritmo, temas y energía uno de los nombres imprescindibles del sonido latino. En 2017 realiza una aparición especial en la película 'La llamada', de Javier Ambrossi y Javier Calvo, interpretando su tema ‘Mi reina’. De este artista es también el single ‘El tiburón’, versión del conocido tema de Proyecto Uno que triunfó hace décadas.

El trío de electro latino lo completa el productor español José de Rico, que triunfó junto a Henry Méndez con temas como 'Rayos de sol' o 'Noche de estrellas'. Su bagaje internacional lo ha llevado a recopilar culturas musicales, sonidos y gustos para innovar y mantenerse fresco en sus producciones.

Los tres artistas son representantes de un sonido que es una fusión de música electrónica, pop latino y ritmos urbanos que llevan años triunfando sobre los escenarios y acumulando millones de reproducciones en plataformas musicales.