Cinco días de fiestas de Caranza y la oda al choco marcados en el calendario festivo de Ferrol

La degustación y actuaciones musicales que incluye este encuentro gastronómico contarán con una carpa cedida por el Concello de Ferrol Jorge Meis

Este viernes se inaugura una nueva edición de las fiestas de Caranza, una celebración que un año más se vuelve a incluir en el programa municipal, de la misma manera que ocurre con la Festa do Choco del barrio, reservada para el sábado 29. Además, desde el Concello de Ferrol organizan una actuación “extra” en este territorio, a cargo de la orquesta América de Vigo, el día 22.

Las fiestas más esperadas para muchos se inaugurarán el próximo viernes 21 por la tarde, con una propuesta dedicada al público infantil, en la Praza Roxa, donde la actriz Paula Morado y el cantante Tony Torres leerán el pregón para dar inicio oficial a los cinco días de actividad.

Después de una primera noche a ritmo de Malditos Pendejos, Unión y Fuerza y Panorama City, el sábado 22 revivirán en la sesión vermú los míticos temas de Platero y Tú, de la mano del grupo tributo A Pelo. En esta misma jornada, en la que se advierte de que los fuegos se tirarán a medianoche, Os Charangos de Neda realizarán un recorrido después de haber empezado la cucaña, y la música continuará con Sintrom ni Son, La Promesa y DJ Hormy.

Cabezudos y gaiteiros recorrerán Caranza el domingo, a partir de las 9.30 horas, día de la misa y procesión con la posterior traca prevista para las 14.00. La intervención de Grupo Pasión animará la sesión vermú y la comida, aparte de ofrecer un pase nocturno junto a Origen. Entremedias continuará la actividad en la fiesta preparada en el centro cívico del barrio, con los conciertos de La Indirigible y Golfa.

Las fiestas no terminan con el fin de semana, ya que a golpe de lunes se pondrá manos a la obra Landeira Pulpeiros, ofreciendo sus populares raciones a la gente que necesite fuerzas para la sobremesa, que empezará a amenizar Nuevo Plan y continuará con Keepers, Los Alcántara, Mckuin y la combinación que fue todo un éxito el año pasado, de Miguel Sueiras y DJ Fairlane.

Para terminar, durante el martes 25 se celebrará el Día do Neno, que ofrecerá descuentos en las atracciones de feria. Además, a las 18.00 se disputará una batalla de DJs y actuará Kike Varela. La comisión organiza estas fiestas con la colaboración de la AVV, el Puerto, El Jardín, Concello de Ferrol y Diputación.