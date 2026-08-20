Atracciones, hinchables y fiestas de la espuma para los más pequeños en el barrio de Esteiro

Fiesta infantil en el barrio de Esteiro el pasado año Emilio Cortizas

Desvelar la programación de las fiestas de verano de Ferrol supone anunciar los cantantes, grupos u orquestas que actuarán en las dos semanas en que la ciudad se sume en sus festejos, pero lo que nunca falla ni falta es la posibilidad de que los más pequeños de la casa puedan también divertirse con un ‘extra’ cuando Ferrol está de fiesta.

De este modo, como en años precedentes y como viene sucediendo en otras festividades como Navidad o Semana Santa, la plaza de España acogerá el montaje de las atracciones de feria, desde los tradicionales caballitos o cadenas a las más modernas atracciones que se traen cada año.

El próximo día 28 de agosto serán los protagonistas en el barrio de Esteiro, donde en la avenida se instalarán grandes hinchables para hacer las delicias de los niños y niñas durante toda la tarde.

Además, cada parroquia ferrolana va alternando el acoger fiestas de la espuma, para que no haya que desplazarse a la ciudad para disfrutar de lo lindo. En Covas se celebrará el día 22 y en la zona de Viladóniga la cita será el próximo día 23, tras haber pasado ya por las parroquias de O Lago y Valón, para disfrute de los más pequeños de la casa.