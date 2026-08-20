Arán López: “Este año tenemos un cartel muy completo todos los días”

El concejal de Festas, Arán López, frente al palacio consistorial ferrolano Jorge Meis

Ferrol cuenta ya las horas para su semana grande, los festejos de verano o de San Ramón, que en esta ocasión tendrán lugar entre el viernes 21 y el lunes 31 de agosto. Así, para conocer la labor detrás de su nutrido catálogo de propuestas, Diario de Ferrol aborda con el concejal responsable del departamento de Festas, Arán López, cómo se ideó este nuevo calendario de propuestas, sus artistas y actividades más destacados .

¿Cómo es el proceso de diseño para la programación de unas fiestas tan grandes como son las de San Ramón?

Pues empezamos muy prontito, como todos los años. Cuanto antes lo hagas, mejor, tanto por la disponibilidad de los artistas como por precio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú organizas unas vacaciones en febrero, te van a salir más baratas que si lo haces en julio. Pues con los artistas pasa lo mismo. Ya en febrero teníamos el cartel prácticamente perfilado y lo que buscábamos es lo que queremos hacer todos los años, es decir, tener la mayor cantidad posible de conciertos diferentes para que todo el mundo se sienta representado con uno o dos conciertos que le gusten. Porque si son todos del mismo género o el mismo tipo de artistas musicales, queda muy plano. De esta manera yo creo que todos los días habrá algún artista que a alguien le pueda gustar al 100%.

Personalmente ¿qué artistas o agrupaciones destacaría de la presente edición?

Lo cierto es que este año tenemos un cartel muy completo todos los días. No me atrevería a decir ninguno por encima de otro en términos de calidad. En cuestión de gustos personales que tengo, sin desmerecer a nadie, ni mucho menos, me quedo con Siloe y Marlena, que me gustan mucho. Pero, honestamente, es una pregunta difícil, porque tenemos artistazos todos los días, como Vanesa Martín, Celtas Cortos, Alaska o Leire Martínez, que, por cierto, su marido es de Ferrol, de Caranza, creo recordar. Mencionó que se buscan propuestas para todos.

¿Qué le habría gustado incluir que a lo mejor por tiempo o por precios no fue posible?

Evidentemente si tú me dices, tienes todo el presupuesto del mundo, pues la verdad es que a mí hay un artista que me encanta que es Estopa. Pero es verdad que el haber hecho el cartel con mucho tiempo en febrero nos ha ofrecido la posibilidad de tener todo lo que realmente queríamos. Es lo que tiene la previsión, que puedes hacerlo con margen. También es verdad que se puede dar el caso, por ejemplo, de algún artista que un año no gire, pero a lo mejor te dicen “para el año que viene” lo que te permite ir cerrando cositas con mucho margen. Pero realmente este año lo que fuimos tocando, lo fuimos consiguiendo, quizás a excepción de uno o dos, pero el resto, a medida que íbamos preguntando, lo íbamos cerrando. Insisto, haberlo empezado en febrero es lo que tiene, que hay una mayor disponibilidad de todos los artistas.

¿Alguna ‘espinita’ que se le quede clavada cada año tras la celebración de los festejos?

Realmente, nos habría gustado tener más días de fiestas y poder ofrecer todavía más conciertos, de todos los géneros y para todos los públicos. Porque cuantos más días tengamos una ciudad llena de vida, más gente atraeremos: gente que se aloje en nuestros hoteles, que disfrute de nuestros restaurantes, que compre en nuestro comercio y que descubra nuestras playas y ese encanto tan nuestro que tiene Ferrol. Pero también es verdad que ya no hablamos únicamente de unos días concretos. Ferrol está de moda, y cada vez recibimos más visitantes prácticamente todo el año. Así que estamos muy contentos con el programa presentado y con seguir haciendo de Ferrol una ciudad a la que apetece venir, disfrutar y volver.