Vecinos de Ferrol denuncian el aspecto inacabado y la limpieza de la Pescadería de Ucha

Las obras continúan por las tardes en las instalaciones municipales, por lo que el polvo se sigue acumulando J.G.

Varios vecinos de la ciudad naval tomaron las redes esta semana para denunciar el estado de suciedad y el aspecto inacabado de la Pescadería de Ucha tras su inauguración oficial el pasado día 4 del presente mes de agosto. Los afectados, de este modo, señalan que el suelo continúa cubierto de polvo de las obras acometidas y que los remates permanecen inacabados –además de criticar otros aspectos de la reforma, como el diseño de los bancos o el pasillo central–.

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Esta situación fue confirmada por los propios placeros, que detallaron que los trabajos no se recepcionaron por completo, sino parcialmente para que se pudiera retomar la actividad en las instalaciones. A este respecto, apuntan que las labores continúan por las tardes de cara a minimizar el impacto en el funcionamiento de la pescadería y que, según les trasladaron los operarios, algunos de los acabados no han sido terminados porque están a la espera de que llegue más material.

Desde el Concello, por su parte, se explicó que, efectivamente, se están concluyendo los remates del inmueble histórico, pero que son pequeñas actuaciones que la adjudicataria, Prace, está realizando dentro del plazo fijado. En este sentido, detalló que la recepción parcial se realizó a finales de julio, estableciéndose un período de un mes –es decir, hasta finales de agosto–, para realizar estos últimos trabajos y dejar la Pescadería de Ucha en óptimas condiciones.