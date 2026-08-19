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Ferrol

The Westering Sun, última confirmación del Brión Folk Festival

Sustituirá esta jornada a Xara Trío, que finalmente no puede asistir

Redacción Ferrol
19/08/2026 21:51
Imagen de archivo de la pasada edición del Brión Folk Festival
Imagen de archivo de la pasada edición del Brión Folk Festival
Belén Vigo
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La organización del Brión Folk Festival, que se celebra desde este viernes hasta el domingo, ha iniciado la cuenta atrás para el pistoletazo de salida y anuncia un cambio en el programa del último día: The Westering Sun sustituirá esta jornada a Xara Trío, que no puede asistir. El resto del cartel musical y de las actividades se mantienen tal como se anunciaron. 

El festival se inaugurará a las 20.00 horas en el local social de la AVV de la parroquia y continuará con un ‘faladoiro’ con la madrina de este año, Lupe Blanco. A las 21.00 habrá cantos de taberna. Con respecto a los talleres infantiles y la andaina histórica del sábado, las personas interesadas deberán inscribirse enviando un WhatsApp al 637 568 627. 

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