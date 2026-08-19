The Westering Sun, última confirmación del Brión Folk Festival

Imagen de archivo de la pasada edición del Brión Folk Festival Belén Vigo

La organización del Brión Folk Festival, que se celebra desde este viernes hasta el domingo, ha iniciado la cuenta atrás para el pistoletazo de salida y anuncia un cambio en el programa del último día: The Westering Sun sustituirá esta jornada a Xara Trío, que no puede asistir. El resto del cartel musical y de las actividades se mantienen tal como se anunciaron.

El festival se inaugurará a las 20.00 horas en el local social de la AVV de la parroquia y continuará con un ‘faladoiro’ con la madrina de este año, Lupe Blanco. A las 21.00 habrá cantos de taberna. Con respecto a los talleres infantiles y la andaina histórica del sábado, las personas interesadas deberán inscribirse enviando un WhatsApp al 637 568 627.