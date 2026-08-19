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Ferrol

Los 650 pasajeros del crucero ‘Deutschland’ desembarcan este miércoles en Curuxeiras

Es el cuarto buque de pasaje que recala en Ferrol este mes

Redacción Ferrol
19/08/2026 05:00
Los dos últimos cruceros de la temporada recalan en Curuxeiras
El buque partirá a las 17.00 horas rumbo a Santander
Daniel Alexandre
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El muelle del espigón exterior recibe este miércoles, alrededor de las 8.00 horas, un nuevo crucero, el duodécimo desde que comenzó el año. Se trata del ‘Deutschland’, un trasatlántico que lleva a bordo a unos 650 viajeros que podrán visitar la ciudad hasta que zarpe, rumbo a Santander, alrededor de las cinco de la tarde.

Tras el ‘Deutschland’, el puerto de Ferrol cerrará su mejor agosto el día 27 con la escala del ‘Azamara Quest’. En total, este mes habrán atracado en la ciudad cinco barcos de pasajeros. Entre septiembre y diciembre llegarán otros nueve. 

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