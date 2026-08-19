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Ferrol

La USC pide colaboración para completar el estudio de las fosas del cementerio de Serantes

Se tiene constancia de que 197 personas fueron asesinadas y enterradas allí

Redacción Ferrol
19/08/2026 05:00
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Trabajos en las fosas de O Val, en 2024
Jorge Meis
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El grupo de investigación Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela –USC– realizará entre el lunes 31 de agosto y el viernes 11 de septiembre la primera cata arqueológica en el cementerio de Serantes para complementar el estudio histórico que, en el marco del convenio firmado por la institución académica y la Diputación de A Coruña, se centra en las fosas localizadas en el camposanto ferrolano. Por este motivo, Histagra hace un llamamiento a la colaboración de las familias de víctimas de la violencia franquista que fueron enterradas en la zona, así como a los vecinos y otras personas que puedan disponer de datos al respecto. Estos pueden contactar con el grupo de investigación en el correo electrónico histagra@usc.gal.

El grupo de investigación de la USC explica que se tiene constancia de que “como mínimo” 197 personas fueron asesinadas y enterradas en varias fosas localizadas en el cementerio de Serantes. Sus nombres pueden consultarse en la página web de Nomes e Voces.

Histagra quiere agradecer al área de Dereitos Civís de la Diputación de A Coruña su “compromiso coa memoria democrática”, además de la colaboración de la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática de Ferrol y la ayuda de las familias de las víctimas. En ese sentido, el grupo recuerda que a través del convenio con la Diputación se están investigando las fosas de Beira, en Carral, y de Boisaca, en Santiago.

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