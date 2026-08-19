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Ferrol

La CIG pide la cesión de los terrenos de la central de Endesa para nuevos proyectos industriales

Critica que As Pontes no disponga de suelo industrial "mentres ten amplas superficies sen uso"

Redacción Ferrol
19/08/2026 14:14
Manifestacion 1 de Mayo CIG
Xoán Galdo, en el centro, es el secretario comarcal del sindicato nacionalista
Martín Barreiro
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La CIG pide la cesión de los terrenos de la central térmica de Endesa y un nuevo plan de desarrollo para avanzar en la reindustrialización de As Pontes y su entorno. El sindicato asegura que es "inaceptábel" que el concello no disponga de suelo industrial para el asentamiento de nuevos proyectos mientras existen "amplas superficies e infraestruturas industriais vinculadas á compañía enerxética que permanecen sen uso ou en proceso de desmantelamento". 

"A comarca atravesa unha situación que require respostas inmediatas", explica la CIG, al tiempo que añade que el cierre de la central ha tenido un "enorme impacto económico e laboral para As Pontes", por lo que Endesa tiene "unha responsabilidade evidente coa reindustrialización do territorio". El sindicato sostiene que hay "proxectos xeradores de emprego que atopan dificultades para localizar solo e infraestruturas".  

Además, la central nacionalista dice que cualquier nuevo proyecto que se implante en las instalaciones de Einsa y Galcore "deberá asumir, como condición indispensábel, o mantemento e a recuperación do emprego" y, por otra parte, instan a la Xunta a "explicar con total transparencia que proxectos están previstos para as instalacións de Einsa, que investimentos públicos se están realizando, cales son as condicións das operacións e que garantías de emprego se van establecer". 

Por último, la CIG considera que debe elaborarse un nuevo plan de desarrollo para As Pontes entre Xunta, Endesa y sindicatos, "como o que xa se fixo para o periodo 1997-2012" y que "demostrou ser válido e de referencia". 

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