Ferrovial avanza en los trabajos de renovación del ramal al puerto con la ampliación del túnel

La vía será también de ancho métrico Emilio Cortizas

Las obras de renovación del acceso ferroviario al puerto de Ferrol que ejecuta la compañía Ferrovial por un importe cercano a los 23 millones avanzan con los trabajos de ampliación de la sección del túnel existente que se iniciaron por la boca más próxima a la estación.

El objetivo de este contrato que financia el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias –ADIF– pero que completa la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao al asumir el coste de la instalación del denominado tercer hilo –es decir, del ancho métrico del que ahora carecía la vía– es reforzar y optimizar el túnel, bajo el que discurre prácticamente la totalidad de la línea, de más de 1,8 kilómetros de longitud, mediante la ampliación de su sección, el montaje en su interior de vía en placa (hormigón) en vez del balasto que tiene actualmente y, además, la renovación de su iluminación.

La adecuación de este ramal es fundamental para optimizar las capacidades de la conexión ferroviaria con las instalaciones portuarias, tanto interiores como exteriores, en un momento crucial para el desarrollo logístico del organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal, permitiendo de ese modo la denominada “multimodalidad” portuaria y, en consecuencia, que cada vez más mercancías puedan subirse al tren.

La renovación del ramal ferroviario es, por lo tanto, total. Se sustituirán todos los elementos que componen la vía –balasto, traviesas y carril– por otros nuevos “de mayores prestaciones”, asegura el ADIF, además de un nuevo servicio, la instalación del tercer hilo, que en la práctica supone la apertura a convoyes de ancho métrico –1.000 milímetros–, la más habitual en Europa. De este modo, este ramal será la primera vía ferroviaria de la red estatal que permitirá la circulación de trenes de este ancho y del convencional o ibérico –de 1.668 milímetros–. La dotación del tercer hilo en el tramo de titularidad de ADIF lo financia, con 2,7 millones de euros, la Autoridad Portuaria.

Para hacer efectiva esta compatibilidad de anchos, se instalarán cuatro nuevos desvíos, unos aparatos que permiten a un tren cambiar de una vía a otra, en la línea, además de renovarse un quinto aparato. Este cambio será uno de los aspectos que permitirá aumentar la capacidad y la versatilidad del ramal desde la estación hasta el túnel de A Malata –donde finaliza la jurisdicción de la red general de ADIF– para su posterior conexión con el tramo de titularidad del puerto de Ferrol antes de entroncar con la vía que lleva a Caneliñas a través del viaducto de A Malata y el túnel bajo los montes de Brión. De este modo, además, se hará posible la entrada y salida al puerto de los trenes que circulan por la línea de ancho métrico entre la ciudad y Ortigueira y por la convencional que conecta con Betanzos.

Esta inversión de ADIF se completa con otra de 5,5 millones para desplegar una nueva señalización que hará posible la gestión de la circulación en remoto y tiempo real, mediante la instalación del sistema Asfa digital, de nuevos enclavamientos –dispositivos que gestionan en remoto las señales de un tramo ferroviario–, equipos de detección y protección del tren, señales y sistemas de telecomunicaciones, y la integración de todos estos nuevos equipos en el sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC).