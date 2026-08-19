Ferrol con Palestina convoca para este miércoles una concentración en la plaza Amada García
Comenzará a las 20.00 horas
El colectivo Ferrol con Palestina convoca para este miércoles, a las 20.00 horas en la plaza Amada García, frente al edificio administrativo de la Xunta, una nueva concentración para denunciar “a gravísima situación que sofre a poboación de Gaza, onde día a día aumenta o número de vítimas mortais, especialmente crianzas, por disparos dos soldados sionistas e por enfermidades”, así como la “non menos grave situación en Cisxordania, onde o Estado sionista permanentemente rouba terras, destrúe vivendas e cultivos, encarcera e asasina palestinos”.
La plataforma exige la puesta en libertad de los detenidos en las cárceles de Israel, en las que, apunta, “seguen morrendo presos por torturas e desatención médica”.
Además, piden al Gobierno de España y a la Unión Europea la apertura de un corredor humanitario para que entre en Gaza “toda a axuda imprescindible que a poboación precisa” y que hagan efectivas las sanciones a Israel.