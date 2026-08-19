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Diario de Ferrol

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Ferrol

Encuentro Armada-US Navy, en Exponav

Representantes de ambas Marinas recorrieron las instalaciones expositivas en una visita de carácter informal

Redacción Ferrol
19/08/2026 16:43
Visita Exponav buena
Un momento del encuentro, firmando el libro de autoridades
Exponav
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Carlos del Toro, 78 secretario de Marina de los Estados Unidos realizó una visita a Exponav, donde estuvo acompañado por el Almirante Jefe de Estado Mayor (Ajema), Antonio Piñeiro, y el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol (Alarfer), Vicente Rubio Bolívar. Todos realizaron un recorrido por las instalaciones museísticas de mano del gerente de la Fundación Exponav Rafael Suárez Pérez. 

Los invitados recibieron un regalo con motivo de su visita y dejaron plasmada su firma en el libro de autoridades. Además, recibieron un regalo para recordar su paso por el Museo de la Construcción Naval.

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