Encuentro Armada-US Navy, en Exponav

Un momento del encuentro, firmando el libro de autoridades Exponav

Carlos del Toro, 78 secretario de Marina de los Estados Unidos realizó una visita a Exponav, donde estuvo acompañado por el Almirante Jefe de Estado Mayor (Ajema), Antonio Piñeiro, y el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol (Alarfer), Vicente Rubio Bolívar. Todos realizaron un recorrido por las instalaciones museísticas de mano del gerente de la Fundación Exponav Rafael Suárez Pérez.

Los invitados recibieron un regalo con motivo de su visita y dejaron plasmada su firma en el libro de autoridades. Además, recibieron un regalo para recordar su paso por el Museo de la Construcción Naval.