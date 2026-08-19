El verano menos ferrolano que se recuerda: más calor que nunca y con menos lluvias

Pocas veces se recuerdan tantas jornadas playeras seguidas en un mismo verano Jorge Meis

Planes que no se truncan por la lluvia, noches mediterráneas sin necesidad de portar chaqueta o sudadera, escasez de precipitaciones y sequía, días de calor sofocante, playas a reventar... Así está siendo hasta la fecha el verano de 2026, un estío histórico por lo poco ferrolano que está siendo.

Los datos recogidos en las últimas semanas en la estación meteorológica del CIS para la red de MeteoGalicia corroboran que estamos ante uno de los veranos más cálidos de la última década. Solo falta ver cómo finaliza el presente mes de agosto, en cuyo horizonte próximo parece que se van a colar las precipitaciones de nuevo, algo, por otra parte, más que necesario para la recuperación de presas, acuíferos y campos de cultivo.

Desde el pasado mes de junio las precipitaciones han sido muy escasas. Así, el sexto mes del año se contabilizaron 11 días con precipitaciones, recogiéndose 27,8 litros por metro cuadrado. En julio los días con lluvia se circunscriben a dos, con solamente 2,5 litros contabilizados, siendo la pluviometría casi imperceptible. Del mismo modo se ha comportado agosto por el momento. De hecho, hasta ayer solo ha habido otros dos días con lluvias, recabándose cuatro litros en total.

Este trimestre puramente veraniego contrasta con el de 2025, cuando se contabilizaron lluvias en 21 jornadas, a razón de siete días por mes. Así, se recogieron 32,9 litros en junio; 17,4 en julio y 26,5 en agosto. En términos totales fueron 76,8 los litros registrados en el verano pasado frente a los 34,3 de este.

Julio pasará a la historia también por haber sido el mes deseado para los veraneantes, con solo dos días de lluvia, casi imperceptible, y con una temperatura media bastante alta para lo que es costumbre, con 27,3 grados. El día más cálido, el mercurio alcanzó los 37,92 grados en esta zona, se trata del tercero más elevado de la serie histórica –MeteoGalicia publica registros desde 2003–. El termómetro no superaba esos niveles en un verano desde el 1 de agosto de 2003, cuando se alcanzaron 39,97 grados, o los 38,46 que se dieron el 1 de julio de 2006.

La máxima de julio rondó los 40º

En cuanto al trimestre estival, en junio la máxima fue de 33,25 y en este mes de agosto se han llegado a alcanzar los 34,41, con numerosas jornadas superando la línea de los 30º.

El pasado julio ha sido uno de los más cálidos de la historia con esa media de 27,13º, más propia de otras latitudes del este o sur del territorio nacional. De hecho, en la última década las medias se han situado habitualmente entre los 23 y los 25 grados. En 2025 la máxima fue de 29,9 grados y la media de las altas fue de 23,76, bastante más baja que la de este año.

La media de las altas en julio fue de 27,13º

Tampoco se ha comportado el nivel de pluviometría como acostumbra por esta zona geográfica. Así, mientras que este año en el citado mes solo llovió algo durante dos jornadas consecutivas, en 2025 fueron siete los días con precipitaciones; en 2024 se contabilizaron ocho y en 2023 ya fueron 14. Los años que menos llovió de la última década en julio fueron, además de este 2026, el ejercicio 2022 (cuatro) y el 2020 (tres).

El más cálido desde 1961

A nivel global, desde MeteoGalicia señalaron en su informe mensual que julio ha sido el más cálido desde 1961, ejercicio a partir del cual se guardan los registros climatológicos. El valor medio de las temperaturas máximas se situó en 29 grados, lo que equivale a una anomalía positiva de 3,5 grados en comparación con los registros de las estaciones meteorológicas más representativas. Además, en el caso de la temperatura media, el dato se situó en 22,5 grados a nivel autonómico, lo que supone 2,8 por encima de los valores climatológicos propios de esta época del año.

También a nivel gallego la lluvia ha sido prácticamente inexistente todo el mes. Desde MeteoGalicia se ha destacado que la precipitación acumulada no ha superado los cinco litros por metro cuadrado, lo que equivale a un 86% menos de lluvia de lo habitual –sin llegar a batir datos históricos, en este caso–.

A nivel gallego llovió un 86% menos de lo habitual para el mes de julio

Lluvia en el horizonte

Parece que en los próximos días las ya añoradas lluvias van a regresar pero, hasta la fecha, en agosto, tan solo llovió un poco los días 3 y 4 (0,8 y 3,2 litros, respectivamente), algo que no impidió que esas jornadas fueran playeras, como casi todas las de este período vacacional de 2026 que arrancó el pasado junio, cuando se registró una máxima de 33,25º. Fue algo menos que la temperatura más elevada de agosto, cuando se han alcanzado, hasta la fecha, los 34,41º.

En las últimas jornadas las noches y mañanas ya son más frescas y también ha soplado considerablemente el viento, reduciendo la sensación térmica de un verano que será recordado como de los mejores que se recuerdan, al menos para quienes disfruten del buen tiempo y las altas temperaturas, algo que abundó hasta la fecha.

Según MeteoGalicia, la situación atmosférica va a variar los próximos días y se aguarda que la influencia anticiclónica se vaya perdiendo y se mantenga la circulación de viento del nordés. Hoy se empezará a notar ya de forma ligera esa inestabilidad con la llegada de intervalos nubosos y alguna precipitación. El jueves de nuevo un frente poco activo dejará lluvias, sobre todo durante la mañana, en Ferrolterra. Este cambio de tendencia traerá consigo también una caída de las temperaturas en general en toda Galicia, y en esta zona, que volverá a los registros que son más propios en esta época del año