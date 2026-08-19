El PSOE acusa a Rey Varela de “maquillar a xestión municipal” mientras acumula “atrasos”

Julián Reina, en un pleno de este año Jorge Meis

El concejal del grupo municipal del PSOE Julián Reina denunció este martes “falta de transparencia” y “ocultamiento sistemático” por parte del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, de los asuntos tratados y aprobados en las Xuntas de Goberno de cada lunes. El edil socialista asegura que las comparecencias posteriores no son más que “un mero spot publicitario que só contén trazas de realidade” y que “maquillan a xestión municipal mentres acumula incumprimento de prazos, atrasos na execución das obras e unha grave perda de financiamento”.

Reina expuso tres ejemplos de ese “descontrol”. Por un lado, el recorte en el proyecto para el Mercado de A Magdalena, cuyo importe se redujo sustancialmente, pasando de algo más de un millón de euros “a tan só 326.647, limitándose unicamente á fase I, é dicir, á rehabilitación da peixaría de Ucha”. “O resto”, dice Reina, se destina a financiar “a rexeneración urbana do eixo vertebrador do barrio de Recimil”.

Por otro lado, el concejal del PSOE señala que el plazo de ejecución de los trabajos de creación de un equipamiento social en el inmueble del Bambú Club era de nueve meses y finalizaba el pasado 12 de agosto, por lo que, apunta Reina, tuvo que ampliar el plazo hasta el 30 de septiembre. En ese sentido, tanto la empresa adjudicataria como la dirección de obra señala que se han producido interrupciones en el desarrollo y ejecución de la obra debido a las “filtracións de auga procedentes dos edificios municipais situados xusto enriba”, con lo que culpa de la situación al Concello “pola súa inacción á hora de solucionar as humidades dos seus inmobles”, critica Reina.

Por último, el edil del grupo socialista considera que los atrasos en la ejecución del contrato de la señalización horizontal del viario municipal no están debidamente justificados. Así, recuerda que el plazo para completar el contrato era de cinco meses a contar desde mediados de marzo y que se ha tenido que aprobar una prórroga de tres meses, si bien recoge los “reparos” del Servizo de Contratación municipal, que habría alegado que los motivos esgrimidos por la contrata –condiciones meteorológicas, ocupación de la vía pública o la situación geopolítica en Irán– “non contan coa debida acreditación”.