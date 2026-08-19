Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Concello repara de urgencia un hundimiento en la avenida Castelao

El servicio de mantenimiento de calzadas actuará también mañana jueves en otro tramo de este vial de Caranza

J. Guzmán
J. Guzmán
19/08/2026 21:10
Hundimiento en la Avenida Castelao
Segmento de firme retirado por los operarios del servicio de mantenimiento de viales
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Operarios del servicio de mantenimiento de viales se desplazaron este miércoles hasta el barrio de Caranza para reparar de urgencia un tramo de la avenida de Castelao en el que se detectó un hundimiento.

Según detalló la presidenta de la Asociación de Vecinos Cuco Ruíz de Cortázar, Mapi Rodríguez, tenían constancia de que se estaba “formando un bache a la altura del instituto Carvalho Calero”, pero al ir a comprobarlo en persona, detectaron que se había generado una pequeña depresión, “como que estaba hueco por abajo”. “Se lo comunicamos a los bomberos y a la Policía Local, que vino hasta allí a comprobarlo, y también al concejal”, señala la representante, apuntando que realizaron el aviso durante la tarde del martes.

Hundimiento en la Avenida Castelao
El hundimiento se produjo por la rotura de una canalización de agua
Emilio Cortizas

Así, tras levantar el firme –concretamente de un segmento de dos metros de ancho por uno de largo en el margen derecho en dirección al Montón–, los profesionales del servicio municipal comprobaron que el problema derivaba de la rotura de una tubería de abastecimiento de agua. A este respecto, Rodríguez Venancio explica que se trata de una situación común en el barrio, pues cuando se acometió la modernización del saneamiento no se sustituyeron las canalizaciones –algo que ahora se está realizando “por tramos”–.

Afortunadamente, la incidencia pudo solventarse mediante un empalme de los tubajes, de modo que no fue necesario levantar el firme del carril contrario, interrumpiendo el tráfico en una de las arterias circulatorias de la zona. De este modo, Mapi Rodríguez puso en valor la velocidad en la que se solventó el desperfecto, evitando potenciales daños a vehículos y peatones. Por último, la presidenta detalló que mañana jueves se realizará una actuación similar en otro trecho de esta misma avenida, a unos 30 metros del arreglado este miércoles, en la intersección con Armada Española.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620