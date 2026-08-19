Avanza la musealización del Torrente en plena puesta a punto del teatro Jofre

Trabajos en el antiguo Hospital de Caridad, hoy todavía centro cultural Torrente Ballester, este martes Cedida

Los trabajos que están llamados a convertir el centro cultural Torrente Ballester en el epicentro del Museo de Ferrol marchan a buen ritmo. El Concello publicaba este martes varias fotografías en las que se podía comprobar el avance de unos trabajos que echaron a andar el pasado 29 de julio, dando cuenta de la reforma de los cuartos de baño, la continuación del pintado de su fachada en uno de los costados y lo más llamativo de todo: el comienzo de la sustitución del tejado que cubre el claustro central.

Es la empresa Obras e Servicios Gómez Crespo S. L. la que está acometiendo las tareas, cuantificadas en un total de 476.514,35 euros, de los cuales 250.000 los aporta la Xunta de Galicia tras la firma de un convenio con la Consellería de Cultura. La hoja de ruta se inició con las maniobras de desmontaje de la cubierta, dañada desde hace años, que se va a renovar completamente, mostrando al finalizar la ejecución un entramado de madera que aislará por completo el edificio, paliando así uno de sus grandes problemas: las goteras y las humedades persistentes.

Asimismo, se está procediendo a la demolición de los cuartos de baño para modernizarlos y hacerlos accesibles conforme a la normativa, realizándose a la par un tratamiento en la totalidad de las fachadas. Por delante, todavía quedan meses —el plazo de ejecución es de seis, con lo que remata a finales de enero— en los que el centro cultural está cerrado al público para seguir acometiendo trabajos que tienen que ver con la iluminación y la eficiencia energética, la renovación de aire, redistribución de los espacios interiores y la conservación de los futuros fondos del ‘Mufer’, que así podría llamarse el nuevo complejo.

Comienzo del desmonte de la cubierta del claustro Cedida

Se trata esta última cuestión de la más compleja y también de la que cobra una mayor importancia. Por ello, se repararán las patologías estructurales y se mejorará toda la envolvente para permitir la estanqueidad del edificio. De hecho, todo el tejado se revisará minuciosamente para renovar las zonas que sea preciso. Además, se habilitará una zona amplia de almacenamiento de obras y bienes, sustituyéndose a mayores el mobiliario.

Jofre y Auditorio

Después del parón veraniego, los otros dos grandes contenedores culturales de la ciudad, Jofre y Auditorio, empiezan su puesta a punto de cara a los espectáculos que se retomarán el próximo mes. De hecho, este martes reabría la taquilla del teatro y el equipo técnico comenzaba las intervenciones habituales de mantenimiento previas a la temporada, ratifica el Concello.

Dentro de la programación confirmada en ambos escenarios —y cuyas entradas, en la mayoría de casos, ya están a la venta— se espera en septiembre la ‘Crónica do rei pasmado’, de Contraproducións (26); en octubre Depedro (10), ‘El lago de los cisnes’ (16), James Rhodes (23), ‘Nortear’ de Columna Balteira (24) y ‘La flauta mágica’ (29); en noviembre ‘A culpa’ (7), Robert Finley (15) y ‘Canta Juegos’ (29); en diciembre Goyo Jiménez (11) y Marta Ren (12); en enero La La Brooks of The Crystals (31) y Miguel Lago con ‘Miserable II’ (15); en febrero Miguel Miguel con ‘¡Acojonado!’ y en mayo Luis Piedrahita, con ‘Apocalípticamente correcto’ (29). Además, aún sin fecha, vendrán Els Joglars.