Alerta por medusas: una bandera específica ondea en dos arenales de Ferrol

La bandera ondeando en una de las casetas de los arenales de Covas Cedida

Una nueva bandera ondea en lo alto de las casetas de socorrismo de un par de arenales de Ferrol. Se trata de una insignia de color lila y con dos medusas trazadas en un morado más intenso.

Con ellas, el Concello de Ferrol quiere pedir prudencia ante la llegada de las carabelas portuguesas a las playas del municipio. Este miércoles están izadas en Ponzos y Santa Comba, que ya desde el lunes recogieron varios ejemplares, como sucedió igualmente en A Frouxeira, Valdoviño.

No obstante, la Physalia physalis no es una medusa, sino un sifonóforo. Eso sí, su picadura es igualmente dolorosa. Con todo, explica el Consistorio que se ha dotado de banderas a todas las casetas, pero la presencia, por el momento, está siendo escasa.