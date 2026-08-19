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Ferrol

Alerta por medusas: una bandera específica ondea en dos arenales de Ferrol

Desde el pasado lunes están arribando ejemplares de carabelas portuguesas

Redacción Ferrol
19/08/2026 14:33
La bandera ondeando en una de las casetas de los arenales de Covas
La bandera ondeando en una de las casetas de los arenales de Covas
Cedida
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Una nueva bandera ondea en lo alto de las casetas de socorrismo de un par de arenales de Ferrol. Se trata de una insignia de color lila y con dos medusas trazadas en un morado más intenso.

Con ellas, el Concello de Ferrol quiere pedir prudencia ante la llegada de las carabelas portuguesas a las playas del municipio. Este miércoles están izadas en Ponzos y Santa Comba, que ya desde el lunes recogieron varios ejemplares, como sucedió igualmente en A Frouxeira, Valdoviño.

No obstante, la Physalia physalis no es una medusa, sino un sifonóforo. Eso sí, su picadura es igualmente dolorosa. Con todo, explica el Consistorio que se ha dotado de banderas a todas las casetas, pero la presencia, por el momento, está siendo escasa.

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