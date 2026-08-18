Mato ensalza el compromiso de Xaime Quintanilla "nun tempo preocupante"
La Agrupación Socialista recordó al primer alcalde republicano de Ferrol en el 90º aniversario de su asesinato
La Agrupación Socialista de Ferrol ha recordado este martes a Xaime Quintanilla Martínez, el primer alcalde republicano de la ciudad, cuando se cumplen 90 años de su asesinato por los sublevados fascistas. En el Cantón, frente al monolito en su memoria, el secretario xeral del PSOE ferrolano, Ángel Mato, ha ensalzado el "exemplo de compromiso" de Quintanilla, un hombre que "foi moitas cousas nunha vida demasiado curta".
Mato repasó la trayectoria del homenajeado y puso en valor su "concepción da cultura unida á vida e da política unida ás persoas", un planteamiento que resumió como "unha das grandes leccións que nos deixa". El exalcalde de Ferrol defendió la democracia como "unha maneira de vivir xuntos" que se debe cuidar hoy, "nun tempo preocupante". "En España, diante dos nosos fuciños, medran discursos autoritarios, nacionalismos excluíntes, movementos de extrema dereita e mensaxes que presentan a democracia como unha debilidade e que buscan dividir a sociedade entre 'nós' e 'eles'".
"Ante isto", dijo Mato, "non podemos limitarnos a dicir que isto non volverá pasar porque a historia non se repite exactamente da mesma maneira, pero as sociedades poden volver cometer os mesmos erros. A democracia pode irse debilitando pouco a pouco, mentre nos acostumamos á intolerancia, ao insulto, á mentira e á deshumanización do adversario, e por iso a memoria de Quintanilla non pode ser unha memoria pasiva".
El portavoz socialista insistió en que recordar al primer alcalde republicano de la ciudad es "asumir a responsabilidade que nos corresponde por ser os seus lexítimos herdeiros" y, por lo tanto, "dicir con claridade que nós non aceptamos a intolerancia como destino, nin o autoritarismo como solución, nin o odio como instrumento político". Por último, animó a la ciudadanía a "defender os dereitos conquistados, a pluralidade, a igualdade e a defensa dunha sociedade aberta, solidaria e libre" a través no solo del ejercicio del voto, sino también de la "participación cívica e a mobilización democrática. Porque todas e todos podemos facer algo".