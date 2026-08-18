Lobish 8 y Anita K Pasa, de Rúas Sonoras: “El programa no podía ser sobre otra cosa que no fuera el rap”

El programa se emite en directo todos los domingos de 19.00 a 20.00 horas Jorge Meis

Roberto y Ana Cebreiro Lago son algo más que hermanos. Conocidos como Lobish 8 y Anita K Pasa, estos naroneses tienen una larga trayectoria en el rap y llevan varios meses embarcados en un nuevo proyecto: Rúas Sonoras, un programa emitido en Rádio Filispim (102.3 FM). Para conocer mejor el origen de esta iniciativa y sus motivaciones, hablamos con ellos.

Graban canciones desde hace años. ¿Cuándo empezaron?

Lobish 8: Pues yo comencé entre finales de los años 90 y principios de los 2000, pero siempre me gustó escribir y la música igual. Cuando descubrí el rap lo vi como una forma de expresión perfecta, con una libertad que no te dan otros géneros musicales. Y, aparte, sus sonidos van más conmigo.

Anita K Pasa: En mi caso fue gracias a mis hermanos. Desde pequeña empecé a escuchar este género musical y, a través de Lobish 8, conocí desde dentro el proceso de creación y sus resultados.Ya con 19 años más o menos, decidí escribir y grabar mis primeros temas, y así hasta la fecha. Es un hobby que se convirtió en una parte esencial de mi vida, donde todas las complicaciones eran menores cuando podía expresarlas a través de una canción, y eso me hacía sentir muy fuerte.

¿Cómo surgió la idea de hacer un programa de radio?

L: Pues ha sido todo gracias a Filispim, una emisora que ya conocíamos desde hace bastantes años y a los dos nos gusta la filosofía de su colectivo.

A: También volvimos a grabar algunos temas y, motivados por Ana Fabaloba, los enviamos y empezaron a sonar ahí.

L: Y en el 20 aniversario de la radio, hace unos meses, surgió la idea de hacer un programa a raíz de una entrevista que nos hicieron improvisada. Pensamos que el programa no podía ser sobre otra cosa que no fuera el rap, nuestra pasión. Con este proyecto queremos seguir manteniendo viva la esencia del género musical y sus orígenes.

¿Qué significa para ustedes?

L: Todo; es más que una forma de vida, además una manera de expresarse basada en el respeto y el sentimiento.

A: Para mí también. De pequeña, me enseñó valores y, de adulta, me acompañó como un amigo, en los mejores y peores momentos. Me hizo conocer gente genial, vivir experiencias que ahora son preciados recuerdos. Esta cultura me aportó cosas muy buenas.

¿Cuáles son sus mayores influencias musicales?

L: En mi caso, sobre todo el rap que se hacía en España entre mediados y finales de los años 90 y en los 2000, pero también muchos grupos y artitas de Estados Unidos.

A: Yo coincido con mi hermano y, además, he de decir que mi mayor influencia fue el grupo K-nutos Líricos, compuesto por Lobish 8 y Guevara.

¿Existe algún tema que les inspire mucho a la hora de escribir?

L: Básicamente, rap social o que tenga un mensaje de trasfondo, ya sea político, social...

A: Cualquier temática que me mueva algo por dentro, ya sea bueno o malo, pero lo injusto me inspira mucho.

¿Cómo ven el panorama actual?

L: Pues muy diverso y distinto a como era antes.

A: Yo veo que la gente que escuché siempre sigue haciendo proyectos, y eso me gusta. Pero, por otro lado, noto cómo el género ha ido perdiendo su esencia; parece que cualquiera se mete en el movimiento, a veces incluso con unos valores contrarios a él, con ganas de visualizaciones y reconocimiento por esta cultura del like en la que vivimos.

¿Qué artistas de la comarca recomendarían escuchar?

L: Tenemos que mencionar a varios: Original Pedrolo, Phhz, Ahdi Crisis, Cheyenim Dadah, Dj Tedu y Juanra Eseerre.