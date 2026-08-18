La panorámica del Arsenal ya es patrimonio de la ciudad con la rebaja de las lonas de obra

La instalación de la verja solo resta en la esquina próxima a la garita Emilio Cortizas

Si hace un mes comenzaba el derribo de la muralla en la zona de Esteiro, una nueva fase de las obras del proyecto ‘Abrir Ferrol al Mar’, las del primer tramo —entre la puerta de Enfemería, de entrada al Arsenal, y la del Dique— han dado un paso más en cuanto a mostrar a la ciudadanía la imagen al otro lado del muro.

La conclusión de la instalación de la verja –a falta únicamente de la esquina de contacto con la garita, frente al Jofre– y la retirada parcial de la malla que hasta ahora impedía la visión diáfana, muestran ya la imagen final que podrá divisar el peatón en cuanto concluyan los trabajos de Irmandiños y se pueda pasear a los pies del enrejado.

Uno de los elementos que se descubre para el público será el Dique de La Campana, que hasta ahora solo podía apreciarse en las visitas turísticas al Arsenal. Ahora quedará a la vista del público, por lo que se pone en valor la que fue en su momento considerada la obra hidráulica de mayor envergadura de España, construida entre 1874 y 1879.

Además del dique, se pueden ver edificaciones del interior del Arsenal, muelles y otros elementos como la histórica locomotora de vapor del siglo XIX, que fue restaurada el año pasado y que, con la eliminación del muro, queda a la vista de los paseantes.

Entretanto, continúan los trabajos de adecuación paralelos a Irmandiños, con la preparación del carril bici y la zona peatonal, que servirá, en el momento en que se abra al público, de mirador para el otro Ferrol, el hasta ahora oculto por la muralla.