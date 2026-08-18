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Ferrol

La infraestructura del escenario principal de las fiestas de San Ramón ya se está montando

El lunes empezaron los trabajos, que mantienen cierres en la plaza de Armas

Redacción Ferrol
18/08/2026 21:55
Montaje escenario Plaza de Armas
El recinto festivo de la plaza de Armas, este martes, tomando forma
EMILIO CORTIZAS
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El pregón de las artistas Sofía Hernández y Antía Barona será este viernes y servirá para abrir el telón de las fiestas de San Ramón en Ferrol. Pero ya desde el lunes se empieza a intuir el principal montaje de los festejos: el escenario de la plaza de Armas. Será sobre sus tablas donde se desarrolle la mayor parte del programa previsto por el Concello. 

El contrato tuvo que relanzarse en el mes de junio y dividirse en dos lotes. En el primero de ellos se incluyeron los servicios de producción e infraestructuras físicas, como los controles de iluminación y sonido, el recinto del ‘backstage’, el vallado, las plataformas para personas con movilidad reducida, el cátering, la vigilancia o los escenarios, mientras que en el segundo lote está integrado por las luces y sonoridad. Se han invertido en ellos las cantidades de 110.683 y 113.031, respectivamente, un total de 223.00 euros. 

Los trabajadores ultiman ya todas las especificaciones del perímetro festivo, que mantendrá zonas acotadas delante del Palacio Municipal y los viandantes no podrán recorrer la totalidad del espacio con libertad de movimientos estos días. 

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