La decisión de SAIC despierta el interés de otras grandes empresas por Ferrolterra

Descarga de los primeros coches MG el pasado 8 de julio Daniel Alexandre

Además de las cifras de inversión y empleo, las más altas de los cuatro Proxectos de Interese Estratéxico –PIE– que se implantarán en Ferrolterra –casi 200 millones y 2.300 puestos de trabajo–, la decisión de la multinacional china SAIC de asentarse en el puerto exterior de Ferrol y en el polígono de Penapurreira en As Pontes ha multiplicado el atractivo de la zona para los promotores de otras iniciativas empresariales.

Aunque todavía no es público y no hay ningún otro proyecto que haya pasado del mundo de las ideas y las intenciones al de la tramitación administrativa, la Xunta reconoce que otras compañías que están en la fase de estudiar una nueva localización para sus industrias han preguntado por la comarca, confirmando así el efecto tractor de una empresa de referencia en el sector de la automoción que aspira a fabricar en la comarca 120.000 vehículos híbridos y eléctricos al año.

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SAIC está, por lo tanto, en el centro de la diversificación económica de la comarca. El secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, Nicolás Vázquez, explica que el sector “a nivel mundial está a buscar novos emprazamentos porque o contexto xeopolítico está mudando e hai moitas empresas que se están tratando de localizar”. Y, en esa labor de prospección, añade, Ferrolterra está bien posicionada porque “ten moitas cousas boas: persoal moi cualificado, moita experiencia industrial, boas infraestruturas de comunicación por estrada e portuarias e capacidade de interconexión eléctrica, aínda que non toda a que quereriamos pola perda de parte dos 1.400 megavatios que había na central das Pontes”. Todo esto “inflúe na toma de decisións por parte da empresa que queira investir”.

A esta colección de ventajas se añade la decisión del gigante chino de la industria automotriz, sostiene Vázquez. “Este labor que levamos desenvolvendo desde outubro pasado e que levou a SAIC a escoller este emprazamento pon no mapamundi a Galicia e a toda a comarca”, afirma antes de corroborar que “desde que tomou a decisión e se fixo pública tivemos novos contactos por parte de empresas que preguntan por Galicia e por Ferrol. SAIC fomentou o interese por nós porque, ao nos elixir, outras empresas dinse: ‘se escolleu esa zona será por algo’. Todo o contexto apunta a boas perspectivas para Galicia e para Ferrolterra; estamos nun bo punto de partida, pero iso non quere dicir que haxa que botarse a durmir, senón todo o contrario, debe animarnos a traballar máis na atracción de investimentos e tamén na ampliación dos que xa están implantados”.

El secretario xeral de Industria e Desenvolvemento enerxético no puede confirmar nuevas iniciativas susceptibles de ser declaradas Proxectos Industriais Estratéxicos para la comarca porque “ao final son os investidores os que presentan os seus proxectos, pero si podemos dicir que ogallá que iso ocorra. O que a Xunta e as administracións públicas podemos facer é pór todos os vimbios que están na nosa man, como unha simplificación administrativa, instrumentos de financiamento, accións de formación ou creación de solo empresarial, pero que un promotor decida implantarse en Ferrolterra, en Ponferrada ou en Hungría xa depende del. Nós pensamos que estamos traballando ben e poñendo absolutamente todo o que temos, e coido que os resultados están a verse en Ferrol, con boas cifras de emprego industrial e con iniciativas importantes” como la de SAIC, pero también las de Triskelion y H2Pole, para producir metanol e hidrógeno verde en Mugardos y As Pontes, respectivamente, y la planta de biofibra reciclada blanqueada que Ence va a levantar en terrenos de Endesa en este último concello.