Arde el motor de un coche en mitad del puente de As Pías

Efectivos del parque de A Gándara sofocando el fuego en As Pías Cedida

El motor de un vehículo ardió este lunes por la noche cuando circulaba por el puente de As Pías, en la localidad de Ferrol, con sentido a Fene, confirman fuentes municipales.

En concreto, la alerta saltó a las 22.20 horas, cuando el turismo estaba en el kilómetro 2 de la FE-12 y sus ocupantes detectaron el fuego y pararon la marcha, dando aviso de lo sucedido.

Hasta el punto acudió una dotación de Bombeiros de Ferrol con un camión y cinco efectivos del parque de A Gándara, que sofocaron las llamas, localizadas en el lateral del motor.

Además, la jornada de este lunes fue ajetreada para los bomberos, que ya tuvieron que despejar una pista de un árbol que se había caído y también acudir a una vivienda ubicada en el primer piso de la calle Río Mera número 4, donde una pizza olvidada en el horno generó una gran humareda, pero se quedó en un susto.