Una plaga de chinches obliga a cerrar el albergue de peregrinos de Ferrol

Albergue de peregrinos de Ferrol Emilio Cortizas

Los peregrinos que realizan el Camino Inglés estos días se están llevando una sorpresa poco agradable cuando se acercan hasta el albergue de la ciudad, en la Casa do Mar, y se lo encuentran cerrado. A falta de confirmación oficial, este periódico ha podido saber que el problema en cuestión guarda relación con el hallazgo de chinches en alguna de las camas de la instalación. Desde Turismo de la Xunta lo que se ha indicado al respecto del asunto es que el edificio permanecerá sin actividad mientras se acometan labores de “mantemento”, trabajos que no han entrado a detallar.

En la puerta del albergue, situado en la carretera Alta del Puerto, lo único que se puede ver es un cartel colgado en un cristal que indica que el espacio permanece inoperativo “por cuestiones técnicas”. Asimismo, se adjunta también un listado con alojamientos alternativos de la ciudad, que podría haber insertado un peregrino o desde el propio establecimiento. Si bien, resulta cuando menos complicado encontrar habitación en Ferrol en estos días de alta ocupación hotelera.

El servicio, que abrió sus puertas hace ya tres años, suele registrar el mayor número de usuarios justo en estos días de la campaña, cuando más viajeros suelen realizar algunas de las rutas del Camino de Santiago.

El albergue registró el agosto pasado el número más alto de pernoctas registrado Emilio Cortizas

Son muchos quienes deciden una ruta u otra dependiendo de si hay o no albergues para pasar la noche. Los que llegan a Ferrol estos días se llevan un chasco cuando se dirigen al edificio para reservar una de las estancias que ofrece la instalación.

El albergue de peregrinos supera ya los 9.000 viajeros hospedados Más información

Los viajeros han denunciado en las redes sociales la situación, llegando alguno de ellos a pasar la noche en el acceso principal del edificio, a la intemperie. Lo cierto es que encontrar alojamiento alternativo no resulta nada fácil si no se hace con antelación, ya que estamos en plena temporada alta estival y la urbe tiene una alta ocupación.

Por otra parte, desde el Concello de Ferrol tampoco se han querido pronunciar sobre la cuestión, alegando que la administración local “no se ocupa de la gestión” del inmueble, labor que recae en la administración autonómica, concretamente en Turismo de Galicia, institución de la que dependen los albergues públicos que se sitúan en las diferentes rutas de peregrinación a Santiago de Compostela, vías que estos días están repletas de viajeros.

El de Neda, saturado

La otra alternativa pública que se encuentran los peregrinos que deciden realizar el Camino Inglés estos días es el albergue de Neda, que según informan desde la instalación está al máximo de su ocupación en estas últimas jornadas. Tanto es así, que las camas se agotan ya en las primeras horas de la mañana. Eso sí, desde este servicio de acogida al peregrino nedense no se precisa si este incremento de viajeros guarda relación con el cierre del servicio en Ferrol o con el habitual repunte de solicitudes de pernocta que se da en este mes de agosto, que acostumbra a ser el que más viajeros suele registrar durante la campaña.

4.000 pernoctas en 2025

El pasado año fueron 3.719 las personas que hicieron uso de las instalaciones públicas de la antigua Casa do Mar, frente a las 3.129 del año 2024. Los meses con más movimiento fueron julio, agosto y septiembre, con 516, 815 y 453 pernoctas, respectivamente, siendo el octavo mes del año el de más demanda, batiendo en 2025 un récord histórico que no parece se vaya a poder superar este ejercicio, dada la situación actual del inmueble, cerrado desde hace ya más de una semana.

La instalación ofrece un total de 60 plazas, dos de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, lo que implica una capacidad de pernocta de 1.800 personas al mes.