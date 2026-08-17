Luz verde a la renovación de la Casa do Deporte y el pabellón de Santa Mariña

En las instalaciones de Caranza las obras se centrarán en la eliminación de las filtraciones y las humedades Jorge Meis

El gobierno local ha aprobado este lunes la adjudicación de las obras de renovación de los pabellones de la Casa do Deporte, en Caranza, y de Santa Mariña, por un importe conjunto que supera los 435.000 euros.

El primer concurso se ha adjudicado a la firma ferrolana Prosema Noroeste por algo más de 188.000 euros, con un plazo de garantía de seis años, es decir, cinco más que el que se fijaba como mínimo en los pliegos.

En la Casa do Deporte las actuaciones se centrarán en la eliminación de las filtraciones y las humedades. Así, se sustituirá toda la cubierta ligera actual, retirándose la chapa existente y también los lucernarios, unos elementos que, explica el Concello, contribuyen a los problemas de condensación y goteo sobre la pista.

También se cambiarán los canalones perimetrales y las bajantes para una correcta evacuación de las aguas pluviales, y se colocarán nuevas luminarias LED.

Los trabajos abarcan también la mejora de la ventilación, con la instalación de equipos de impulsión y extracción para controlar la humedad, y también una rampa accesible desde la grada a la pista. Las obras tendrán que estar finalizadas en ocho meses desde la firma del acta de replanteo.

Santa Mariña

Por su parte, la compañía compostelana Cys Hispania se encargará de la reforma del polideportivo de Santa Mariña. En las obras, con un plazo de ejecución de cuatro meses, el Concello invertirá cerca de 247.000 euros y, al igual que la Casa do Deporte, contarán con un plazo de garantía de seis años, cinco más que el año que figura en los pliegos.

En Santa Mariña se reparará la cubierta del edificio principal, sustituyéndose los paneles traslúcidos deteriorados y la limpieza del canalón principal. También se renovarán los almacenes que emplea la asociación de vecinos y se mejorará la pista aplicando un revestimiento nuevo y el repintado de las líneas.

Entre otros trabajos se ejecutará una nueva rampa de acceso a los aseos, se sustituirán las placas deterioradas del falso techo y las puertas del frente sur.