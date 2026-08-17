Jan, Lucy y Jana, los tres checos que dieron una lección maestra sobre el eclipse

Jan, posando con los tres telescopios poco antes del eclipse Jorge Meis

El eclipse solar total, que tuvo el pasado miércoles a Ferrolterra como uno de los lugares de observación preferentes, sigue dando mucho de qué hablar. Y es que pocas veces se han visto en el municipio tantas personas, especialmente turistas, participando en un mismo evento, lo que ha dejado muchas imágenes y situaciones para el recuerdo.

Una de las más inesperadas, especialmente para quienes vivieron el fenómeno astronómico en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la playa de Doniños, fue la de Jan, Lucy y Jana, tres visitantes provenientes de Praga, en la República Checa, que casi sin proponérselo se convirtieron en los guías científicos de la cita en este punto de observación.

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“Podríamos decir que esto es un proyecto personal, que hemos bautizado como ‘La misión del eclipse por motivos fiscales’”, explica Jan, portavoz del grupo, mientras muestra orgulloso la camiseta que lucen a juego. Los tres, detalla, son expertos en impuestos en su vida profesional y aficionados a la astronomía en la personal, de modo que quisieron combinar ambas facetas en su aventura ferrolana. En su caso, además, relata que ha sido miembro de la Sociedad Astronómica Checa –Česká Astronomická Společnost, fundada en 1917– durante dos décadas, es decir, desde que tenía unos diez años.

“Cuando surgió la oportunidad de ver un eclipse completo en Europa, porque para nosotros es muy complicado mover en avión todo nuestro equipo, decidimos venir a observarlo a España”, apunta. Y es que los tres telescopios que trajeron –uno de proyección en pantalla, otro de observación directa mediante un filtro y un tercero de hidrógeno alfa– no solo hicieron las delicias de todos cuantos pasaban por allí y eran invitados a probarlos, sino que incluso dejaron impresionados al equipo de la NASA con el que compartían espacio.

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Descubriendo Ferrol

En cuanto a cómo terminaron en Ferrol, Jan apunta que se basaron “en una serie de criterios” para determinar la localización más óptima para disfrutar del eclipse, si bien partían con cierta ventaja al ser ya conocedores de la comunidad autónoma. “Esta no es mi primera visita a Galicia, ya he venido más veces. Incluso una vez hice el Camino de Santiago para luego continuar explorando la costa, así que conozco bastante bien el área. Es un lugar maravilloso”, afirma. No obstante, en el caso concreto de la ciudad naval, la elección dependió, por un lado, de encontrar hospedaje, afirmando que, desde hace tiempo, “todo estaba completo”; y, por otro, de su situación geográfica.

El presidente Alfonso Rueda observando el disco solar desde uno de los telescopios del grupo Jorge Meis

“Necesitábamos una ubicación lo más al norte y al oeste posible, porque el eclipse comenzaba sobre las 19.00 horas, lo que significa que sucede muy cerca del horizonte, ligeramente por encima de los 20 grados. Al ser una observación solar, quieres que el sol esté en lo más alto, porque lo ideal es mirar a través de una capa atmosférica lo más fina posible para evitar alteraciones en la imagen”, explica, señalando que, tras investigar varios sitios, concluyeron que la ciudad naval cumplía con todos los criterios necesarios.

Otro aspecto en el que incidieron los aficionados es en la buena predisposición del gobierno local a la hora de dejarles establecerse en ese punto, detallando que “en un principio” no estaban involucrados, pero que “agradecían enormemente” las facilidades que les dieron una vez les comunicaron su intención de instalar equipo de última generación en el arenal de Doniños. “También me gustaría decir que la población de Ferrol que hemos conocido en todo este tiempo ha sido increíblemente amigable y atenta”, añade.

Labor divulgativa

Si bien la mera presencia de estos tres aficionados en el PMA ya fue de por sí un hecho reseñable del evento astronómico, lo cierto es que lo realmente destacable es cómo, sin proponérselo, se convirtieron en unos de los principales divulgadores del fenómeno –con perdón de las profesionales de la NASA–. Y es que, con toda la amabilidad del mundo, Jan, Lucy y Jana invitaron a todos los presentes a disfrutar del eclipse con sus equipos, explicando cada detalle y particularidad de lo que se estaba observando a todo aquel que se acercaba a preguntar. Así, desde los niños que correteaban por la explanada hasta los policías que vigilaban el perímetro e incluso el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cayeron en sus redes formativas, disfrutando de sus respectivas clases maestras en ocultación solar.

Jan con un grupo de jóvenes invitados de la NASA Jorge Meis

“Contamos con tres métodos de observación”, detalla Jan a quien suscribe estas líneas, “en el primero tenemos el sol proyectado en una pantalla para así ver cómo la luna va ‘mordiendo’ el disco poco a poco hasta que lo cubre por completo. También podemos ver que la superficie del astro no es uniforme, con manchas más oscuras donde la temperatura es más baja”, relata, señalando que, si de media en la superficie se alcanzan los 6.500 grados, en estos puntos puede bajar hasta los 3.000.

El segundo método, apunta, es el más común, con un telescopio con filtro solar similar al de las lentes homologadas. Finalmente, el tercero, que es el que causó mayor expectación entre los presentes, era el de hidrógeno alfa, “que solo permite ver la luz emitida por las reacciones termonucleares y que se aprecia en un tono rojizo porque emplea un espectro de luz específico, de 658,3 nanometros”, apunta.

Y así, con una paciencia monumental, los tres expertos de la República Checa fueron explicando una y otra vez todas estas características a representantes y particulares, haciendo de la experiencia algo único no solo por lo observado, sino también por todo lo aprendido.