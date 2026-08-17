Ferrol, sin albergue de peregrinos en plena temporada alta

Albergue de peregrinos de Ferrol Emilio Cortizas

Los peregrinos que realizan el Camino Inglés estos días se están llevando una sorpresa poco agradable cuando se acercan hasta el albergue de la ciudad, en la Casa do Mar, que está cerrado.

En la puerta de la instalación, situada en la carretera Alta del Puerto, lo único que se puede ver es un cartel colgado en la puerta que indica que el espacio permanece inoperativo "por cuestiones técnicas".

Asimismo, se adjunta también un listado con alojamientos alternativos de la ciudad que podría haber insertado un peregrino o desde el establecimiento.

El albergue de peregrinos consolida su servicio y atiende a casi 3.000 viajeros Más información

El servicio, que abrió sus puertas hace ya tres años, suele registrar el mayor número de usuarios justo en estos días del año, en el mes de agosto, el que más viajeros suelen escoger para realizar el Camino Inglés.

Son muchos quienes deciden una ruta u otra dependiendo de si hay o no albergues para pasar la noche. Los que llegan a Ferrol estos días se llevan un chasco cuando se dirigen al edificio para reservar una de las estancias que ofrece la instalación.

Algunos de esos viajeros han denunciado en las redes sociales la situación, llegando alguno de ellos a pasar la noche en el acceso principal del edificio, a la intemperie.

Y es que lo cierto es que encontrar alojamiento alternativo no resulta nada fácil si no se hace con antelación, ya que estamos en plena temporada alta estival.