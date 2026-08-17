El PSOE recuerda a Quintanilla y María Vázquez con actos en Ferrol y Pontedeume

Homenaje a Quintanilla el pasado mes de junio Jorge Meis

Si el pasado domingo los socialistas de Fene recordaron la figura del último alcalde republicano de ese Concello, Ramón Souto González, las agrupaciones de Ferrol y Pontedeume celebran este martes y miércoles sendos homenajes a otros dos nombres que también fueron fusilados en el 36 por sus ideas.

En el caso de Ferrol, el PSOE local organiza hoy un acto en recuerdo de Xaime Quintanilla Martínez, ante el monolito del Cantón, en recuerdo del noventa aniversario del asesinato del que fue el primer alcalde de Ferrol durante la Segunda República. La cita será a las 11.00 horas. El pasado mes de junio tuvo lugar otro homenaje al exregidor, coincidiendo con el 135º aniversario de su nacimiento.

En Pontedeume, por su parte, la agrupación socialista celebra este miércoles un acto en recuerdo de la maestra María Vazquez, bajo el lema ‘Memoria, compromiso e socialismo’. En este homenaje a la figura de esta pedagoga, que comenzará a las 19.30 horas en la sede de la agrupación socialista eumesa, intervendrá la biógrafa de Vázquez, la catedrática de la Universidade de Santiago de Compostela y especialista en la recuperación de la memoria histórica de las mujeres gallegas, especialmente las represaliadas, Aurora Marco.

También estará la secretaria xeral del PSOE de Pontedeume, Alejandra Bellón, y el secretario xeral provincial y alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro. La figura de María Vázquez está estrechamente vinculada a las localidades de Pontedeume y Miño, donde fue maestra y cofundadora de la agrupación socialista.

El 13 de agosto de 1936 se hizo pública su destitución de la escuela número 2 de Miño, que le fue comunicada el día 18 cuando estaba encarcelada en la villa de los Andrade. Al día siguiente, el 19 de agosto de 1936, fue asesinada, acusada de defender la escuela laica y el amor libre. Fue enterrada en el cementerio de la localidad tras ser fusilada cuando contaba tan solo con 42 años de edad.