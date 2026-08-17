El  hall del Marcide acoge durante un mes una muestra sobre la enfermedad injerto-donante

Responsables de la Xerencia del Marcide, en la inauguración de la muestra Cedida

El hospital Arquitecto Marcide de Ferrol es otra de las paradas de la exposición itinerante ‘La piel como testigo: entre la vida y su herida’, de la Asociación gallega de pacientes con enfermedades oncohematológicas (Asotrame). Es una iniciativa que nació para dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor (EICR), que se da tras los casos de trasplante de médula.

La gerente del Área Sanitaria de Ferrol, María Fernanda López Crecente, presidió el acto acompañada de la subdirectora de Calidade e Humanización, Estrella López-Pardo, y por el personal de la asociación con sede en Ferrol, que estuvo presente en la sesión.

Indican desde el departamento hospitalario que la referida muestra podrá visitarse durante un mes en el hall de entrada del Marcide, que se encuentra en plena celebración de los actos de su medio siglo de vida.

Asotrame busca con esta muestra, que ya pasó previamente por otros hospitales gallegos, así como el Ribera Juan Cardona, dar a conocer la referida enfermedad injerto contra receptor, una complicación tan desconocida como frecuente entre expacientes de cáncer hematológico (leucemia, linfomas, etc.) que recibieron un trasplante de médula ósea de un donante.

Así, a través de los retratos en blanco y negro realizados por el fotógrafo Xosé Durán, voluntario de la entidad y afectado, y del testimonio de una decena de pacientes y cuidadores, el proyecto divulgativo traslada una visión global acerca de cómo esta patología multisistémica merma la calidad de vida de muchas personas trasplantadas de médula ósea.

De la mano de la Asociación gallega de pacientes con enfermedades oncohematolóxicas, integrante del Consello Asesor de Pacientes del Área Sanitaria de Ferrol, y con presencia regular en el hospital Arquitecto Marcide, el visitante tiene ocasión de descubrir el modo en que la enfermedad, en su forma aguda o crónica, puede afectar a distintos órganos.

Según explican, la piel es la expresión más visible de esta patología, pero también puede comprometer el aparato digestivo, el hígado, los pulmones o los ojos, condicionando el bienestar físico y emocional de las personas afectadas.

La exposición inició su periplo el verano de 2025 en el Clínico de Santiago y ya ha pasado por las áreas sanitarias de Vigo, Pontevedra, Lugo y Ourense, la sede de la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) y la Organización Nacional de Trasplantes, en Madrid