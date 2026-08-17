El Concello actualiza los precios de los nichos de Catabois: entre 852 y 979 euros

La última reforma del cementerio permitió ampliar en 1.500 los nichos Daniel Alexandre

El pleno de este mes aprobará la modificación de la ordenanza fiscal del cementerio de Catabois, tras obtener el visto bueno en la Xunta de Goberno de este lunes. Se trata, explica el ejecutivo municipal, de la actualización de las tasas tras la ampliación del recinto, que tras una inversión de 1,3 millones de euros ha incrementado en 1.500 los nichos, habilitando una cuarta fila de tumbas en las construcciones ya existentes.

Con la modificación se adecuan las tarifas a la "nova realidade do servizo e cumprir", sostiene el Concello, "coa normativa tributaria aplicable aos aproveitamentos de dominio público" que establece que las cuotas "deben tomar como referencia o valor que tería no mercado se non tivesen a consideración de dominio público".

En el caso del importe de los nichos, el gobierno local resalta que únicamente se repercute el coste de construcción. Los de la primera fila, la más próxima al suelo, tendrán un precio de 936,77 euros; los de la segunda y la tercera; de 978,93; y los nuevos, de la cuarta, de 852,46 euros.

La nueva ordenanza fiscal también actualiza las tarifas generales para el otorgamiento de concesiones en el cementerio mediante convocatoria pública, las de los terrenos para mausoleos, panteones y sepulturas subterráneas; las de los ceniceros y las de los servicios relacionados con el depósito de cadáveres, incluyendo el uso de la sala de velatorio y de las cámaras frigoríficas.