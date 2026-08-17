El Ayuntamiento aporta a los Comuneros do Chá 6.000 euros para la preservación de la zona

Imagen de archivo de una plantación infantil en los montes Daniel Alexandre

La Xunta de Goberno Local aprobó este lunes el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ferrol y la Asociación Comuneros do Chá, correspondiente a este año 2026 y que tiene como objetivo continuar con los proyectos de recuperación de estos montes.

La entidad a es la encargada de promover la iniciativa, que representa por una parte un impulso a la convivencia y participación de los vecinos y, por otra, la reactivación de unos bienes patrimoniales y recursos medioambientales para disfrute de todos los ciudadanos. Para llevar a cabo las actuaciones de este proyecto contarán con una ayuda de 6.000 euros.

Con esta línea, como se explicó desde el Concello, se respalda “o importante traballo de recuperación que fai esta entidade axudando a preservar o patrimonio histórico e natural”.

Los comuneros son los encargados de la gestión de la conservación de los espacios naturales del Chá para el disfrute vecinal y la preservación del entorno rural de Ferrol.

En otro orden de cosas, la Xunta de Goberno ha dado también el visto bueno a la renovación de la colaboración establecida con el Club do Mar de Ferrol para la regata de cruceros Cidade de Ferrol, con una ayuda de 3.000 euros.