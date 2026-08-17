Dorinda y el sargento Filgueira reviven en el castillo de San Felipe

La aguadora del castillo de San Felipe Dorinda, caminando con su inseparable sargento Filgueira Emilio Cortizas

La ciudad de Ferrol atesora grandes potencialidades desde el ámbito turístico, infinitas posibilidades para disfrutar del entorno natural, gastronómico, cultural o patrimonial. Excelentes reclamos que no siempre se presentan o se venden como debiera y no llegan al ciudadano en su máximo esplendor.

Eso sí, hay una mujer que lleva ya varias décadas mostrando la ciudad con el mejor empaque posible, el lazo más bonito y el papel más colorido y llamativo. Ella responde a varios nombres, dependiendo de la ocasión. Ayer fueron muchos los que pudieron disfrutarla en su función de Dorinda, la dulce aguadora del castillo de San Felipe, quien a sus 262 años de edad sigue tan fresca guiando a los viajeros a través de la historia de un fortín mandado construir en el siglo XVI y que por momentos, bajo su batuta, parecía regresar a aquellos momentos de máximo apogeo, en el siglo XVIII, cuando más de 500 soldados del reino lo custodiaban y ella, junto otras como ella, hacían lo posible para que nunca les faltara agua para calmar su sed y refrescarse.

Dorinda es en realidad Isabel Díaz-Robles, la responsable de la empresa turística Ferrol Guías, que muchos, los más afortunados, ya conocerán. Hacer una visita con ella es sinónimo de querer repetir. “Es que esta mujer es una joya, ha sido mágico recorrer el castillo con ella”, explicaban Susana y Quique, dos segovianos que suelen veranear en la zona con sus hijas y que ya habían estado en el castillo de San Felipe varias veces. “Conocía todo esto, pero no tiene nada que ver lo de hoy con otras ocasiones. Es que aunque leas los carteles no es igual que si alguien te lo cuenta, y si la explicación viene de mano de Dorinda y el sargento Filgueira, es una auténtica maravilla, una sorpresa increíble, se me ha pasado esta hora y media volando y a las niñas también, están entusiasmadas”, aseguraba ella.

El sargento Filgueira cuenta a los asistentes los detalles de su indumentaria y día a día como soldado del reino de España Emilio Cortizas

Díaz-Robles cuenta como nadie la historia de Ferrol, sus particularidades, sus secretos, confesables e inconfesables, y lo hace con una vis cómica y esa chispa ferrolana que “atrapa desde que empieza a hablar”, como explicaba ayer una vecina de As Pontes que realizó una visita guiada al castillo de San Felipe con unos amigos que llegaron desde Madrid.

Carmen y su pareja, de Cuba y Madrid, respectivamente, también estaban muy sorprendidos con la visita y fueron de los últimos en abandonar el fortín, ya con el sonido estridente de la sirena que la guarda enciende a las ocho de la tarde, el momento en que se han de cerrar las puertas del castillo. “Aunque hay partes cerradas, que es una pena, al hacer la visita así casi no nos ha quedado tiempo para volver a pasar por los puntos que la guía nos recomendó durante su charla, tendremos que repetir”. También disfrutaron del recorrido un padre y su hija de Neda. “Decidimos anotarnos a última hora al comentarnos que había plazas libres, ha sido un acierto y un dinero muy bien invertido, se puede decir que hemos redescubierto el castillo, que tantas veces habíamos visitado por libre. Sin duda recomiendo hacerlo así”.

Marc y Victoria, una pareja de Puertollano, calificó la visita guiada de “muy sorprendente”. En su caso también conocían la fortaleza habiéndola visitado varias veces. “Hoy con este día tan feo pensamos que podía ser una buena idea hacer el recorrido guiado y nos hemos quedado encantados, la guía es estupenda, y el soldado muy simpático también. Los dos han estado geniales, para repetir”.

Una de las asistentes disfrutando del 'saludo' que el sargento Filgueira hace a la lancha Emilio Cortizas

El grupo, sobre una treintena de personas llegadas desde diferentes puntos de España, trasladaron también su satisfacción a la propia Isabel Díaz Robles, quien reconoce que son muchas las personas que le comentan que sus recorridos “enganchan”. Y no hay mejor halago para quien se dedica a lo suyo, que es ayudar a ver Ferrol con otros ojos, contextualizando pasado y presente, tirando del anecdotario popular y de muchas sorpresas que hacen que una visita a la urbe naval se convierta en un auténtico acontecimiento.

Balance positivo

La responsable de Ferrol Guías hace un balance positivo de lo que va de verano, a pesar de que todavía falta temporada por delante. “Está claro que siempre hay visitas con más tirón que otras, pero no ha estado mal lo que va de campaña”, afirma. Explica la guía de la ciudad que “julio suele empezar más flojo y pese a ello, ya han realizado alguna visita con nosotros 570 personas. No está nada mal teniendo en cuenta que las hacemos de jueves a domingo”. Agosto suele ser un mes muy fuerte por lo que todavía es pronto para una valoración final.

En total se ofertan siete posibilidades de itinerarios guiados desde el 16 julio hasta el 13 de septiembre: ‘Ferrol secreto’, Arsenal, Astillero, Navantia, Palacio de Capitanía, Ruta modernista y Cuartel de Dolores. Todas tienen un coste de 12 euros para personas de diez años en adelante, a excepción de Capitanía, que cuesta solo seis. Información y reservas en la página web Ferrolguias.com o bien a través del correo electrónico info@ferrolguias.com o el teléfono 696 531 070.

Más de una treintena de personas disfrutaron de la visita guiada por personajes del siglo XVIII del fortín Emilio Cortizas

Por otra parte, teniendo en cuenta la alta demanda de los recorridos, Isabel Díaz-Robles recomienda reservar con antelación, si bien es cierto que, como asegura, cada vez hay más personas que lo hacen con tiempo. También indica que en algunas visitas, las que discurren por la calle, sí podría llegar a incluir a una o dos personas de última hora, pero en otras es inviable, como ocurre con la Armada o Navantia, cuyo número de asistentes está regulado de inicio.

Las propuestas del catálogo como más tirón siguen siendo las instalaciones navales y la factoría, así como ‘Ferrol Secreto’. Tanto el astillero como el Arsenal son las primeras en cubrirse siempre, siendo raro el día que quedan plazas sin contratar. “La gente alucina al ponerse un casco y ver en vivo y directo cómo hacen barcos, poder pasear al lado de las fragatas o disfrutar de ese imponente patio de armas del cuartel de Dolores”.

La responsable de Ferrol Guías también constata que cada verano que pasa la presencia de visitantes de otros países en estos itinerarios que oferta su empresa es más habitual, algo que le alegra.

Díaz-Robles saca tiempo además para iniciativas solidarias, como la realizada a comienzos del mes de julio junto con la delegación local de Manos Unidas. La experta guió a un grupo de una treintena de personas por las entrañas del ‘Ferrol Secreto’ una propuesta que, como subraya, la adapta si hay más o menos presencia de gente de la zona, como fue el caso. La ruta comenzó con una breve explicación del origen del nombre de la ciudad y cómo esta fue evolucionando a lo largo de la historia y hasta nuestros días.

El itinerario contó con una incorporación inesperada de Ángeles Rivera Torres, ‘Gelines’, una histórica de la Pisbe (Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España) que hoy tiene 88 años y que, recordó con los presentes, cuando entró a trabajar en factoría con solo 14 años, llegando a encabezar, años después, una protesta histórica cuando los propietarios manifestaron su interés por cerrar. No dudó en relatar con los participantes detalles de su lucha y su paso por la cárcel, mostrando además la casa en la que había nacido y acompañándolos durante un rato. “La verdad es que este tipo de rutas por tu ciudad no dejan de ser sorprendentes porque uno no se hace la idea de la cantidad de cosas que no conoce de esas vías por las que pasa cada día”, explicaba entonces Remedios Rey, responsable local de Manos Unidas.

Los monumentos, las construcciones o las calles están ahí a diario, pero no la historia que hay detrás, esa no se refleja en las piedras, pasa desapercibida si alguien, como Isabel Díaz-Robles, no se detiene y te las cuenta.