As músicas británicas e galegas volven á “batalla” no escenario do Brión Folk
Están abertas as inscricións, tanto da andaina histórica polos montes como das actividades para nenas e nenos
Seguindo unha idea nada nova, a de manter viva a memoria dun territorio a través da festa, naceu o ano pasado un novo festival, que neste 2026 celebrará a súa segunda edición entre o próximo venres 21 e o domingo 23. Trátase do Brión Folk, un evento que vén “ampliar todas esas actividades que xa se facían dende hai case 35 anos” da man do Club de Montaña de Ferrol e da veciñanza da zona, lembra Alberto Hermáns, presidente da asociación cultural organizadora, Lenda Ártabra, referenciando a histórica batalla de 1800 que tería lugar nos montes do Chá.
Aínda que “levamos 15 anos nos escenarios”, rememora Hermáns, o festival de Lenda Ártabra está dando os seus primeiros pasos, polo que unha das cousas que máis sorprenderon aos impulsores na súa estrea foi ter contado entre o público non só con persoas de Ferrol senón “tamén de fóra de Galicia: houbo xente de Ponferrada, tamén de Francia que lle colleu de paso, de Asturias, de Bilbao... ou sexa, que houbo xente que acabou aquí, nun festival que acababa de empezar e nós agradecímolo moitísimo”. Así mesmo, o presidente destacou “a gratitude que tiña sobre todo a xente maior de Brión ou da zona rural” porque se organicen estes encontros fóra da cidade e que ademais posibiliten a relación entre as xeracións máis vellas e novas.
Se o ano pasado foi padriño Xurxo Souto, desta volta a elixida é a regueifeira Lupe Blanco, polo seu labor de recuperación neste eido e ter aberto camiño a outras mulleres nun mundo tradicionalmente masculino. Ela será a madriña dunha edición na que se volve pensar particularmente nas nenas e nenos, unha vez máis con obradoiros, que este ano estarán centrados no coiro e na decoración de testiños de barro. A estas propostas infantís súmase a novidade da obra de teatro musical, a cargo de 2Plicas, que terá lugar o sábado, ás 18.00 horas na asociación veciñal. Tanto para estas actividades como para a andaina histórica polos montes de Brión, que comezará ás 10.00 e rematará na sesión vermú, é necesario inscribirse enviando unha mensaxe de WhatsApp ao 637 56 86 27.
Na tradicional romaría que xa se celebraba o domingo, da que o organizador resalta o feito de que se distingue por ser “pagana”, tamén se innova, engandindo ás saídas na lancha e dende Brión un novo punto de encontro, ás 10.00 horas no aparcadoiro da praia do Outeiro, xa que, “de feito, as tropas inglesas desembarcaron en Doniños”.
Non obstante, como xa advirte o nome do festival, o protagonismo recae noutro ingrediente: “combatimos, digamos que é unha especie de batalla cultural, da música folk galega coa das illas británicas”, relata Alberto Hermáns, polo que durante a fin de semana as actuacións do “bando local” compleméntanse cun grupo do “bando invasor”, que se achega máis ao son tradicional irlandés ou escocés.
Historia
Do mesmo xeito que ocorre coa parte musical, os tres días estrutúranse arredor do feito histórico, cunha primeira xornada de ‘Chamada a filas’ que continúa coa ‘Noite de folgos’ e conclúe na ‘Noite de Vitoria’, poñendo no centro da festa a batalla de Brión, que “parece que xa está un pouco olvidada aquí en Ferrol porque non se lle dá a importancia que ten que ter”, expresa Hermáns.
Doce grupos para tres xornadas de músicas atlánticas
O simbolismo bélico que rodea todo o Brión Folk “é unha forma máis de interrelacionar as culturas atlánticas ou celtas” que comparten todas as agrupacións participantes. Os Feroces da Galgueira e Airiños do Eume serán os encargados dos cantos de taberna da xornada inaugural –venres 21–, que se celebrará ás 20.00 horas na AVV Castelao, incluíndo un faladoiro de Lupe Blanco.
Entre outras actividades, o sábado 22 animará o vermú a Charanga Alxibeira e os concertos nocturnos correrán a cargo de Algalía, As Pías, Lidia India e The Lighthouse Keepers. Para a ‘Noite de Vitoria’ resérvanse as Cantareiras Algarabía, Encrucillada, Xara Trío e os anfitrións de Lenda Ártabra.