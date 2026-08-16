La residencia  O Bertón abrirá sus puertas en septiembre, once meses después de la entrega de llaves

Una de las zonas comunes de la moderna residencia ubicada en O Bertón y promovida por Amancio Ortega Emilio Cortizas

Finalmente no fue en mayo, ni en junio, tampoco julio o agosto, al parecer la flamante residencia de mayores de O Bertón recibirá a sus primeros usuarios en el mes de septiembre, según los plazos que contempla la Consellería de Política Social en estos momentos.

Como se recordará, el servicio se ha adjudicado ya a la firma asturiana AVS Salud, por medio de su filial CK Senior, que ya oferta en su página web la instalación ferrolana, “uno de los centros más modernos y mejor equipados de Galicia”, como indican en su espacio digital.

La residencia erigida en la urbe naval por la Fundación Amancio Ortega (FAO), siendo la más cara de todas cuantas se han construido hasta el momento –cuatro de ellas ya están en funcionamiento–, fue entregada al gobierno autonómico el pasado mes de octubre. Las previsiones de la Xunta entonces pasaban porque el servicio pudiera estar operativo y recibiendo a los primeros usuarios seis meses después, sobre abril. Finalmente la adjudicación de la gestión no se resolvió hasta el mes de junio así que los primeros residentes todavía no llegarán este verano, tal y como cabía esperar.

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Si los plazos se cumplen esta vez, y el servicio arranca el mes próximo, habrán transcurrido más de diez meses desde que se entregaron las llaves de la instalación asistencial ferrolana, la segunda de carácter público en la zona junto con la de Caranza.

Pese a que Ferrol es una de las ciudades más envejecidas de Galicia, con una de cada tres personas mayores de 65 años, ello no quiere decir que las plazas públicas se vayan a cubrir con gente de la zona, ya que se accede a una lista de espera de la red autonómica. No obstante, se tratará de “favorecer criterios de proximidade”, como se aseguraba en octubre desde el de departamento de Fabiola García.

La FAO expresaba la gran preocupación que tienen por hacer rápido las residencias –900 plazas en total–, “porque responden a una urgencia social pero también queremos hacerlo cuidando detalles, eficiencia y estética”.

En O Bertón se ofertarán 120 plazas en total distribuidas en 78 habitaciones (42 dobles y 36 individuales).

Al igual que el resto de equipamientos del sistema público gallego, la mayoría de usuarios admitidos abonará por la residencia precios acordes a su nivel de renta, con beneficiarios que no deberán pagar nada y otros que podrían llegar a desembolsar hasta casi los 1.000 euros mensuales.

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