Quejas por las elevadas esperas en las urgencias del Marcide 

Imagen de archivo de la entrada de Urgencias en el hospital Arquitecto Marcide Jorge Meis

Pacientes del hospital Arquitecto Marcide se quejan de una espera “elevada” en las urgencias del centro sanitario en los últimos días. En algún caso, sostienen que alguna persona debió esperar casi dos días antes de ser transferida a planta para un ingreso.

Desde la Consellería de Sanidade explican que el Servizo de Urxencias del CHUF se organiza siempre en función de la prioridad clínica establecida por el sistema de triaje Manchester, de manera que esos tiempos de espera “están condicionados polo nivel de gravidade” de cada caso, explican desde la administración sanitaria autonómica.

Doscientes urgencias diarias

Explican desde la Consellería de Sanidade que en los últimos días se ha registrado un incremento de la demanda asistencial. Así, apuntan que entre el 7 y el 13 de agosto fueron atendidas un total de 1.471 urgencias, lo que supone una media de 210 al día. “Esta demanda na atención condicionou a espera dos pacientes de menor prioridade clínica”. Con todo, añaden que “os tempos de permanencia neste servizo mantivéronse dentro dos estándares asistenciais establecidos”.

Desde Sanidade aseguran que, con todo, los tiempos de espera se mantuvieron dentro de los estándares asistenciales

Por otra parte, informan desde el departamento autonómico que el Área Sanitaria de Ferrol mantiene un seguimiento continuo de la actividad y los tiempos de espera del Servizo de Urxencias, “adoptando as medidas organizativas necesarias en función da evolución da demanda e das necesidades asitenciais”. También añaden que dentro de la planificación anual, el Sergas dimensiona los recursos de cada área sanitaria para prestar una atención “áxil e de calidade” en todo momento.

Además, se recuerda que el Plan sanitario del presente verano de la Xunta cuenta con un presupuesto de más de diez millones de euros y una bolsa de más de 1.000 profesionales de la salud voluntarios.

También se destaca que los 14 hospitales públicos gallegos mantienen el 100% de las camas disponibles, si así lo requiere la demanda asistencial. Teniendo en cuenta que el porcentaje de ocupación del pasado año fue del 71,26%, el Sergas afirma que está disponiendo “do 90,6% de camas operativas para garantir a calidade do servizo, ao reservar un número case 20 puntos maior ao previsiblemente necesario.